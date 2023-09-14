Не потрібно і не має ніякого сенсу: лікар про вітаміни «від нервів»

«Лікарю, які вітаміни можна пропити для підтримки нервової системи?» Часто таке питання задають пацієнти психотерапевту та неврологу Євгену Скрипнику, який пояснив, що робити при дистимічному розладі, на амбулаторному прийомі та консультаціях. Проте він наголошує — це міф, не потрібно їх приймати.

«Досліджень, що потрібно приймати вітаміни весною та осінню, чи на фоні стресів, чи для укріплення нервової системи, чи після перенесення респіраторних інфекцій чи грипу, немає.

Вітаміни, звісно, потрібні, як і мінерали, але лише тим, у кого лабораторно підтверджений їх дефіцит. Єдиний вітамін, який можна приймати для профілактики, так як ми живемо не в сонячній Туреччині — вітамін Д!

Однак практика показує, що вкрай рідко виникають ситуації, коли організм потребує введення додаткових кількостей всіх відомих вітамінів, не кажучи вже про мікроелементи, якими найчастіше доповнені полівітамінні препарати. Нагадую, що немає жодного якісного дослідження, котре довело б позитивний вплив вітамінно-мінеральних комплексів на зниження серцево-судинних ризиків, смертності від кардіологічних захворювань і частоти інфарктів і інсультів.

Проте негативний вплив гіпервітамінозу доведений. Наслідки прийому вітамінів — це і алергічні реакції, онкологічні захворювання. «Полівітаміни — ліки, що стимулюють зростання фармацевтичної промисловості»

Якщо людина нормально харчується (не голодує), то просто приймати вітаміни не потрібно, додає лікар.

«Всі вітаміни, які потрібні для нервової системи, є у звичайній їжі, і додатково щось приймати, тому що ви стресуєте, непотрібно. Жодна добавка нездатна замінити повноцінний раціон. Саме їжа значно багатша на вітаміни та мікроелементи та корисніша для організму. Особливо часто ми бачимо призначення в ін"єкціях вітаміну В1, В6 та В12.

Багато кому робили аналіз на дефіцит цих вітамінів перед призначенням? Ніякі вітаміни не потрібні для підтримки нервової системи. В першу чергу це відпочинок, повноцінний сон, активний спосіб життя. Не допомагає — то до психіатра, психотерапевта".

Нагадаємо, раніше лікар пояснив, як лікувати атеросклероз.

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