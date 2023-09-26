«Важко зрозуміти»: єврокомісар висловився у Пекіні про ставлення Китаю до війни в Україні

Під час візиту до Китаю європейський комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс висловив нерозуміння позиції Китайської Народної Республіки щодо війни в Україні. Територіальна цілісність завжди була для Китаю основним принципом міжнародної дипломатії, і війна росії, очевидно, порушує цей принцип, заявив латвієць, виступаючи перед студентами Університету Цінхуа в Пекіні:

«Ось чому нам так важко зрозуміти позицію Китаю щодо війни росії в Україні, тому що вона суперечить основним принципам самого Китаю».

Домбровскіс також вказав на скорочення експорту продовольства й високі ціни на енергоносії через війну, що також вплинуло на Китай, пише t-online.de.

«Продовольча безпека для Китаю є першочерговим питанням порядку денного. Тому важко зрозуміти, як саботаж росією експорту зерна з України може бути в інтересах Китаю, — сказав він.

Крім того, політик ЄС побачив ризик для міжнародної репутації Китаю. За його словами, ставлення до війни впливає на імідж країни серед європейських споживачів та бізнесу.

За словами Домбровскіса, третина компаній ЄС заявила, що Китай став менш привабливим для інвестицій через свою позицію в конфлікті.

Комісар ЄС з питань торгівлі раніше відвідав економічний мегаполіс Китаю Шанхай. Цього понеділка в Пекіні відбувся 10-й діалог між ЄС та Китаєм з питань торгівлі та економіки. Однією з тем, ймовірно, було нещодавно оголошене розслідування ЄС щодо китайських субсидій на електромобілі. На думку Брюсселя, Китай занижує ціни на китайські електромобілі і таким чином спотворює ринок. Пекін висловив невдоволення анонсованим розслідуванням.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Китай озброює росію у війні в Україні. Адже з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Китай відправив десятки тисяч вантажів російським військовим компаніям.

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