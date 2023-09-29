Майстра можна не викликати: названо 10 поломок пралки, які можна усунути самостійно

Пральні машини набагато полегшують життя українцям. Тим більше, що багато поломок, які у них виникають, можна полагодити самостійно, зекономивши на виклику майстра, що дуже важливо під час війни.

Про які проблеми йдеться, пише Styler з посиланням на американський сайт Repair aid.

Машина не віджимає білизну

Проблема виникає, якщо техніка не має датчика для визначення дисбалансу. Коли в барабані занадто багато білизни, то він просто не може розкрутитися. Варто дістати половину білизни та рівномірно розподілити по барабану і спробувати запустити цикл ще раз.

До того ж якщо користувач запрограмував техніку на мінімум, білизна залишиться вологою, і здаватиметься, що пральна машина її не віджала.

Не нагрівається вода

Якщо в пральній машині не гріється вода — проблема ховається в зламаному елементі нагрівання або порушенні проводки. Дроти у більшості машин розташовані поблизу корпусу: проводка перетирається з часом від вібрацій, які створюються технікою.

Також ТЕН починає працювати слабше через накип, що утворився. Достатньо дістати деталь та вичистити її. Щоб уникнути утворення накипу в майбутньому, рекомендується використовувати спеціальні пом'якшувальні засоби або ж встановити додатковий фільтр для води.

До такої проблеми може призвести і датчик нагрівання, який з часом пошкоджується і його потрібно міняти.

Прилад гучно працює

Якщо чутно гучні звуки, коли машинка працює, то це викликано несправностями або дрібними похибками у використанні.

Причиною може бути нерівномірний розподіл білизни, який спричиняє гучні звуки. Проблема найчастіше виникає у старих моделей техніки, у яких відсутня функція контролю балансу.

Неправильно встановлена техніка видає стукіт і «підстрибує» на високих обертах при вібрації: особливо сильний шум — під час зливу води або віджиму. Виправить положення силіконова підставка або спеціальний килимок, що створює антивібраційний бар'єр.

Часто барабан стукає, коли до нього потрапляють сторонні предмети, що залишились у кишенях одягу. Одяг з великими гудзиками краще прати заздалегідь вивернувши навиворіт, оскільки аксесуари великого розміру теж можуть стукати по барабану.

Пральна машина протікає

Якщо з приладу витікає вода, то спочатку необхідно з'ясувати, звідки тече рідина.

Проблема зі шлангом — на це найчастіша причина, через яку підтікає пристрій. Якщо пошкоджено бак — у цьому випадку без заміни комплектуючих не обійтись.

Для визначення неполадок у баку слід оглянути дно приладу. Знадобиться кишеньковий ліхтарик. Знайти, де протікає машинка, можна за слідами води. Якщо у пральному агрегаті вертикальне завантаження, то потрібно зняти частину корпусу, розташовану збоку.

Сальник вийшов з ладу — у цьому випадку варто поглянути на бак і місце, де розташовані підшипники. Якщо вони зношені — деталі потрібно замінити.

Нагадуємо також, що навіть справну пральну машину слід чистити бодай один раз на кілька місяців, щоб позбавити її від можливих частинок одягу та бруду, що накопичилася всередині.

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