Допоможуть контрастний душ та прогулянка: лікарка пояснила, як боротись з головними болями під час вагітності

Іноді очікування радісної події затьмарюється тривогами й нездужаннями, головним болем. Зазвичай цей біль не становить значної загрози для здоров’я, але тільки лікар може з’ясувати причини та оцінити ступінь ризику для матусі й майбутньої дитини, особливо якщо головний біль — не єдиний неприємний симптом.

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«Мігрень — це тип головного болю, на який найбільше має вплив рівень естрогенів. Якщо ви вагітні, то випадки на мігрень, асоційовану з рівнем естрогену, як правило, частішають/або стають дещо тяжчими в першому триместрі, але покращуються в другому, — пояснює неврологиня Ольга Трухан. — Для лікування приступу спробуйте для початку немедикаментозні методи (компрес, повноцінний сон). Пам’ятайте що триптани (ліки проти мігрені) не бажано використовувати під час вагітності».

Щодо головного болю напруги, то найчастішими тригерами в цей прекрасний період є стрес, фізичний дискомфорт, перевтома, перенапруження м’язів, додає лікарка.

«Достатньо налагодити свій режим відпочинку, та збалансовано харчуватись. Дуже гарно впливає контрастний душ, прогулянка, відмова від кофеїну в другій половині дня, достатня кількість вживаної рідини. Якщо у 2 та 3 триместрі вас починає турбувати сильний головний біль, але додатково також ще підвищений тиск, набряки та білок в сечі, це може свідчити про початок розвитку прееклампсії. Проте не варто засмучуватися, в основному головний біль під час вагітності — явище тимчасове, а виконання рекомендацій лікаря зводить ризик для плоду до мінімуму».

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