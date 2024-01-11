Варто вже готуватись: що сіяти і садити в січні, щоби урожай порадував

У січні сад все ще перебуває в глибокому зимовому сні і не потребує особливого догляду. І це ідеальний час, щоб почати підготовку до нового сезону. Щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому, варто зробити той чи інший тест на схожість насіння, яке ви зберігаєте. Для рослин, які довго проростають і повільно ростуть, можна починати посів на розсаду, зазначає видання Twoj ogrodek.

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Хоча для більшості видів і сортів ще занадто рано, з деякими з них можна починати вирощувати розсаду вже в січні. Ті, хто має у своєму розпорядженні теплицю, парник або хоча б тепле і сонячне підвіконня, можуть посіяти насіння в січні. Таким чином, ви зможете використати простір, щоб виростити більше розсади самостійно, і до того ж, якщо щось не вийде, у вас ще буде достатньо часу, щоб спробувати ще раз. Чим раніше ви почнете готувати розсаду, тим сильнішою вона буде до того, як її пересадять на грядку, в теплицю або на балкон.

Однак, з іншого боку, вам доведеться рахуватися з тим, що молодим рослинам, які все ще ростуть, потрібно буде ще довго шукати місце. Крім того, погана освітленість і надмірна спека можуть призвести до того, що розсада здичавіє. Тому слід все ретельно зважити і знайти оптимальний час. Більш рання підготовка розсади важлива для: очікування раннього врожаю (салат), повільно зростаючих овочів (капуста, кольрабі, цвітна капуста), теплолюбних овочів (перець, томати, баклажани, кавуни), рослин з тривалим періодом проростання (селера, артишок).

Незалежно від того, які рослини висіваються в січні, в будь-якому випадку посівні контейнери повинні стояти у світлому і добре захищеному місці. Особливо в цю пору року, коли дні відносно бідні на сонячне світло, рекомендується додаткове джерело світла для рослин.

Не менш важливим для успіху садівництва є постійна температура — незалежно від того, які умови на вулиці.

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Висівайте насіння в контейнери в дещо меншій кількості, ніж ви зазвичай висаджуєте в ґрунт. Це дасть розсаді більше місця для росту, і її коріння не буде так сильно конкурувати між собою. Це лише надмірно послабить їх.

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Крім постійної температури, потрібно також робити регулярну аерацію. У теплиці, а також в міні-теплиці або в парнику, ви повинні постійно стежити за конденсатом і витирати його кілька разів на день, якщо це необхідно. Регулярно і часто перевіряйте молоді рослини на наявність шкідників або хвороб. Швидка реакція може врятувати вас від знищення всього врожаю. І, нарешті, запасіться терпінням!

Раніше «ФАКТИ» наводили формулу посіву насіння на розсаду.

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