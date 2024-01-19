Горіхи, які порівнюють із золотом: фермер радить вирощувати пекан, щоб гарно заробляти

Іван Юкал із Вінниччини вирощує один з найдорожчих горіхів у світі — пекан. Цього року господар планує висадити понад 2000 дерев на площі 7 гектарів. Чоловік збирав та селекціонував різні сорти цієї нішевої культури, котрі ідеально пристосовані до кліматичних умов Поділля. До речі, фермер вже розповідав «ФАКТАМ» про власні секрети вирощування горіхів.

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- Любов до садівництва в мене ще від діда, який дуже любив горіхи та висаджував їх по всьому селу. Проте до цієї справи прийшов поступово. Після навчання у Вінниці побрався, мав квітковий бізнес, — розповідає «ФАКТАМ» Іван Юкал. — Побудував дім і вирішив повернутись у рідне село. Закінчив Львівську духовну семінарію, тому що вся наша родина — віряни, взявся будувати храм і бути пастором. В той час відбувалось розпаювання землі, тож паралельно вирішив спробувати себе у фермерстві.

Мене часто турбувало питання збереження родючості ґрунтів та затримання в них вологи. Я хотів не просто вирощувати щось і мати прибуток, а й не виснажувати землю. Спілкувався з багатьма колегами і почав по периметру та на схилах засаджувати свої ділянки горіхами. Бо це й корисно для ґрунту, захист від вітрів й додаткові кошти. Горіхи рентабельні, перевищують зернові навіть у 8−10 разів. Їхня ціна завжди прив'язана до курсу долара. Ще один плюс — у морозильній камері горіхи можна зберігати до двох років. Й культура не боїться морозів, легка у транспортуванні. У нашому селі є дерева, яким 60−70 років, вони родять по 200−250 кг горіхів.

Коли вирішив закласти плантацію, то купити хороший посадковий матеріал було ніде. Мусив зробити власний розсадник. В мене є сім маточних дерев від діда, звідти я й взяв матеріал для насіння та селекції.

З роками та досвідом Іван Юкал розробив власну технологію вирощування, підготовки саджанців до продажу та висаджування. Він постійно займається селекцією та виводить нові сорти. Окрім волоського горіхи та фундука, особливо виділяє пекан, який є одним з найдорожчих у світі.

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Горіхи пекан

- За формою ядра він нагадує волоський горіх, але солодший за смаком. Й аромат сильніший. Так у цих горіхів захищена оболонка, зберігати їх можна довше. Пекан дуже популярний у США. У штаті Міссісіпі ростуть тисячі гектарів саду не тільки на полях, а й на приватних подвір’ях. Став цікавитись цією культурою і дізнався, що вона ще й надзвичайно корисна. У пекані велика кількість жирів й вони мають здатність розчиняти холестерин в крові. Тому при вживанні цих горіхів зменшується ризик захворіти на інсульт та інфаркт. Це чудовий перекус для тих, хто худне, бо дає гарну ситість, — додає Іван Юкал. — Я зібрав колекцію пекану завдяки американським колегам-фермерам. Але брав сорти із тих штатів, де найбільш холодно, аби наблизитись до наших кліматичних умов. Маю 6 гектарів саду, де росте пекан. Планую висадити ще 1,5 га. Помітив, що ці горіхи дуже витривалі по морозостійкості. Наприклад, у наших краях вночі вже було 3−4 градуси морозу, то листя тільки пожовтіло, а на волоському вже облетіло. Варто пам'ятати, що пекан не буде рости у поганих, а особливо вологих умовах. Щоправда, плодоносити пекан, висаджений з насіння, починає лише на 7−9 рік після висадки, а ось щеплений — з 4−5 років, але справа того варта.

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За словами господаря, вирощувати пекан у промислових масштабах вигідно. Попит на горіхи є як в Україні, так і за кордоном.

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- Наприклад, за кілограм небитого пекану можна отримати від 350 до 450 гривень. А ціна битого стартує від 900 гривень і сягає 1200 гривень. А це в десять разів більше, ніж платять за грецькі горіхи. З одного молодого дерева можна зібрати 5−15 кілограмів горіхів. А з дорослого — до 200. Тому дуже рекомендую звернути увагу на пекан.

Окрім збуту пекану, родина Івана Юкала ще й споживає їх. Цілі горіхи відкривають за допомогою горіхоколу. Їдять сирими або ж підсмажують. Для цього кладуть на деко й запікають при 180 °C протягом 10−12 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» писали, що фермер Олександр Джига з Вінниці вирішив повернути Україні колишню славу постачальника найдорожчих грибів у світі — трюфелів.

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