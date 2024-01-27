Пончики зі снігу: вчені української станції «Академік Вернадський» показали рідкісне природне явище (фото)

Українські вчені зі станції «Академік Вернадський» зробили світлини рідкісного природного явища, яке зустрічається в Антарктиці. Та й для цієї частини нашої планети воно є досить рідкісним.

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Це снігові рулони або сувоя снігу. Інколи явище називають «пончики» або сніжки вітру.

«Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими — від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними — діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі», — пояснюють вчені й додають, що сувої можна зустріти не тільки в Антарктиці.

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Такі «пончики» зі снігу утворюються при збігу кількох погодних умов: двох різних шарів снігу (підмерзлого та свіжого), температури, близької до точки танення, а також специфічного вітру та схилу.

Також для формування рулонів здебільшого потрібен схил — тоді вони легше згортаються.

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Оскільки в середині згортка сніг — свіжий та має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір, інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри.

«Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш», — зазначають полярники.

Раніше ми писали про те, що, 2023 рік офіційно визнано найспекотнішим роком за всю історію спостережень. До такого висновку дійшли науковці Служби зміни клімату Європейського Союзу Copernicus Climate Change Service (C3S).



Фото: Національний антарктичний науковий центр

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