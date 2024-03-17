Невиплачену пенсію можна «вибити»: юрист порадив, як повернути свої кошти

Незважаючи на періодичні підвищення пенсій, їх сума не завжди встигає за ростом інфляції, тому для багатьох людей, які вийшли на заслужений відпочинок, кожна сотня-друга гривень має важливе значення.

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Що вже говорити про ситуації, коли чиновники чи посадовці різного рівня користуються перевагами свого положення, нахабно дурять чи навіть обкрадають літніх людей.

Але навіть в такому випадку на негідників можна знайти управу, впевнений адвокат Олексій Тимошенко на форумі порталу b2bconsult.ua.

За його словами, одна з українок звернулася до нього з проханням, в якому описала свою ситуацію.

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«До січня 2024 року отримувала пенсію через Укрпошту, у зв’язку з тим, що я особа дуже похилого віку, до мене додому приходив кур’єр та зазвичай приносив пенсію, я розписувалась у відомості про отримання, — пише українка. — Але під час окупації м. Ворзеля на початку вторгнення рф в Україну, мною не було отримано пенсію за березень та квітень 2022 року, якісь невідомі мені співробітники Укрпошти присвоїли грошові кошти не тільки мої, та інших моїх сусідів-пенсіонерів, скориставшись моментом, та фактично не видавши нам пенсії, а у відомостях підробивши наші підписи. Мені відомо що відкрито кримінальне впровадження за таким фактом.

Питання: Чи маю я чекати, поки знайдуть шахрая, який відшкодує мені мою пенсію за два місяця? В чому моя вина, чи дочекаюсь я цього моменту? Я особа дуже похилого віку, та потребую тих своїх коштів щоб мати за що жити. Або є якійсь механізм по якому Укрпошта має мені виплатити мою пенсію за березень та квітень, а потім вже розбиратись зі своїми працівниками та відшкодовувати з них ці суми?".

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Адвокат заспокоїв пенсіонерку, заявивши, що описана ситуація містить ознаки двох правопорушень, що не робить справу безнадійною.

Йдеться про:

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1. Присвоєння чужого майна посадовцем шляхом зловживання своїм службовим становищем;

2. Підробка документів (підписи у відомостях про видачу пенсії).

Ці правопорушення є кримінальними.

«За наданою Вами інформацією, є відкрите кримінальне провадження за фактом цієї події. Стаття 127 Кримінально-процесуального кодексу України (КПК України) визначає: Особа, винна у скоєнні злочину, має право на будь-якій стадії кримінального провадження відшкодувати збитки, заподіяні потерпілому. За згодою винної особи відшкодувати шкоду можуть інші особи (наприклад, родичі тієї особи, яка надала Вашу пенсію)», — пише юрист.

Якщо винна особа не бажає відшкодувати шкоду добровільно, то пункт 2 статті 127 КПК України надає потерпілому право примусово стягнути шкоду з винної особи. Для цього у кримінальному провадженні подається цивільний позов — з вимогою стягнути з особи, яка привласнила пенсію, всю суму вкрадених грошей.

Також адвокат назвав кроки, які треба для цього зробити.

1. Звернутися до поліції та отримати інформацію про хід розслідування. Дізнатися, чи встановлено винну особу та чи направлено матеріали кримінального обвинувачення до суду для притягнення винної особи до відповідальності. Для цього до поліції треба направити або адвокатський запит чи звернення громадянина.

2. Якщо матеріали кримінальної справи направлені до суду, дізнатися, до якого суду вони направлені та готувати цивільний позов про стягнення з винної особи привласнених коштів.

3. Підготувати доказову основу для позову. Щонайменше доказова повинна складатися з: копії вашого пенсійного посвідчення, копії рішення про призначення пенсії (отримати його можна через Інтернет, в Особовому онлайн-кабінеті Пенсійного фонду або відвідавши відділення Пенсійного фонду), копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо цієї кримінальної справи. Також не завадить отримати інформацію від Укрпошти, що пенсію приносили Вам додому, а не виплачували у відділенні або через банк; для цього необхідно подати до Укрпошти або звернення громадянина або адвокатський запит.

4. Подати до суду цивільний позов про стягнення з винної особи присвоєної пенсії.

5. Після ухвалення судом рішення про стягнення шкоди, отримати від суду виконавчий документ, який дозволить стягнути гроші з винної особи.

6. Передати виконавчий документ на виконання до державної виконавчої служби або приватного виконавця, який стягне гроші з винної особи та перерахує їх Вам.

Якщо кримінальну справу вже розглянуто судом та винесено вирок про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, подавати цивільний позов до кримінального провадження пізно. У такому разі необхідно звернутися з позовом до цивільного суду у загальному порядку. До позову необхідно додати копію вироку суду про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

За законом завдані збитки відшкодовує виключно винна особа. Укрпошта як компанія не є винною особою, винною є працівник, який надав собі пенсійні виплати. Укрпошта не повинна відшкодовувати суму вкраденої пенсії і не існує жодного законного механізму, який зобов'язував би її це робити.

Стягнути вкрадену пенсію можна лише з особи, яка її привласнила.

Звичайно, можна висловити сумнів, що особа дуже похилого віку, яка не могла самостійно ходити за пенсією і ждала кур'єра, зможе самостійно виконати всі вказані кроки. Втім, їй на допомогу можуть прийти соціальній служби, родичі чи друзі, адже світ не без добрих людей. Головне — в тому, що кожного крадія завжди можна знайти управу, і справедливість повинна обов'язково перемогти.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, кому 25 березня слід очікувати зростання пенсій.

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