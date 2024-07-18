«Я нікому нічого не винен»: військовий про самопожертву бійців на фронті і байдужість громадян в тилу

Тяжкий і болісний текст військового, який описує важкі умови, з якими стикаються бійці на передовій, що терплять фізичні та психологічні страждання, проблеми зі здоров'ям. У тилу ж люди відмовляються допомагати ЗСУ, шукають шпаринки, щоб уникнути мобілізації, посилаючись на свої незначні труднощі. Військовий Василь Піддубний «Кіт» написав у Facebook про контраст між самопожертвою одних українців і байдужістю інших.

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«Коли ти прокидаєшся та стогнеш від болю, бо все тіло затікло, ти питаєш себе:

«Навіщо це мені?».

І сам даєш відповідь:

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«Хтось же мусить».

А десь в тилу чується:

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— Я нікому нічого не винен, я не мушу!

Коли ти натягаєш бронік, а твоя спина тріщить, бо протрузії всіх хребців плюс остеохондроз; ти скрегочеш зубами, але робиш це…

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— Хлопці, підмініть…

А з тилу чується:

— Ми не можемо, у нас спина!

І ти терпиш.

Хтось же мусить!

Коли ти на позиції без нормальної їжі, без води, і твоя виразка проситься зовні; та все росте, росте підгодована стресом та відсутністю нормальної їжі, ти питаєш себе:

«Навіщо мені це?»

— Хлопці, підмініть…

Тил відповідає:

— Ми не можемо, у нас гастрит!

І ти терпиш.

Хтось же мусить!

Коли ти тікаєш від дронів, твоє серце вилітає з грудей разом з легенями, бо в тебе тахікардія, ти питаєш себе:

«Чи отримають рідні виплату, якщо просто лопне серце?»

— Хлопці, підмініть…

В тилу усе без змін:

— Ми не можемо. У нас тиск…

І ти терпиш.

Хтось же мусить!

Коли…

Люди не машини. У машині легше замінити запчастини. Люди теж ламаються; в них зношуються деталі. Але їх ніхто не міняє.

А в тилу кажуть:

«Ми не можемо! Ми не мусимо!»

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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