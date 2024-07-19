Чим і як харчуватися під час спеки, щоб не отруїтися

Літо, особливо таке спекотне як зараз, традиційно є періодом підвищеної захворюваності на гострі кишкові інфекції (ГКІ).

Причиною виникнення таких інфекцій зазвичай є вживання недостатньо термічно обробленої їжі, неякісних харчових продуктів, придбаних на стихійних ринках та у місцях несанкціонованої торгівлі, нагадали у Центрі громадського здоров’я України.

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Щоб уникнути кишкових інфекцій, потрібно дотримуватись простих правил:

- купувати харчові продукти в санкціонованих місцях і офіційних торгових мережах. Не купувати харчові продукти на стихійних ринках або з рук у приватних осіб;

- мити руки перед приготуванням та споживанням їжі;

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- мити і дезінфікувати всі поверхні та кухонне приладдя для приготування їжі, дотримуватись чистоти на кухні;

- ретельно просмажувати чи проварювати продукти, особливо м’ясо, яйця і рибу;

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- доводити страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70 °C, не залишати приготовану їжу за кімнатної температури довше, ніж на 2 години.

При можливості, враховуючи довгі терміни відключення світла, харчові продукти, потрібно зберігати, дотримуючись температурного режиму та термінів придатності, вказаних виробником.

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В умовах тривалої відсутності електроенергії, не вживати харчові продукти, які довго зберігалися в холодильнику без електропостачання.

Як харчуватись під час спеки:

1. Пийте достатньо рідини: намагайтеся вживати звичайну питну воду для запобігання зневодненню та покращення терморегуляції. Регулярно пийте воду протягом дня, навіть якщо не відчуваєте спраги. Уникайте солодких газованих напоїв та алкоголю — вони можуть сприяти зневодненню через їх сечогінну дію та маскування спраги.

2. Обирайте легку їжу, яка не створює додаткового навантаження на травну систему та містить багато води. Гарним варіантом будуть овочі, фрукти, салати та нежирні білкові страви. Це дозволить знизити теплове навантаження на організм та допоможе запобігти нестачі рідини. Пам’ятайте про продукти, що мають охолоджуючий ефект, такі як огірки, кавун, диня та м'ята.

3. Їжте меншими порціями, але частіше. Такий режим харчування допомагає підтримувати необхідний рівень енергії та запобігає перевантаженню травної системи.

4. Уникайте важкої та жирної їжі, адже вона вимагає більше енергії для перетравлення і при певних умовах може підвищити ризик теплового удару. Теж саме стосується додавання до їжі спецій, що сприяють підвищенню внутрішньої температури — червоний перець, чорний перець, імбир, часник та ін. Їх споживання підвищує температуру тіла та посилює потовиділення, що під час спеки значно збільшує ризик перегріву.

5. Зменшіть споживання солі та перероблених продуктів (ковбасних виробів, закруток, хлібобулочних). Надмірна кількість солі може сприяти затримці рідини в організмі та порушенню водно-сольового балансу, який організму важко підтримувати під час спеки.

Раніше ми писали про те, чому досвідчені господині ставлять в холодильник сіль, та як це впливає на свіжість продуктів.

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