Молоді посадки не чіпайте: коли і як проводити обрізання полуниці після плодоношення

Після того, як урожай полуниці зібраний, можна оновити грядки, правильно вкоренивши пагони — все залежить від того, чи збираєтесь ви переносити їх на нове місце, чи ні.

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А автори каналу «Моя дача. Сад и огород» дають поради щодо ще одного важливого етапу догляду — обрізки листя, що впливає на врожайність та зимостійкість рослини.

Терміни її проведення не обумовлюються — важливо, щоб на зимівлю полуниця йшла вже обрізаною, з молодими пагонами, що виросли за осінь. Найпоширеніший варіант — на початку серпня, коли рослина вже не плодоносить.

Для обрізки радять вибрати сухий день без яскравого сонця, запланувавши обрізання на ранок чи на вечір. Молоді посадки чіпати не слід, обрізання листя краще починати з 3−4 років плодоношення.

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Після обрізки кущі рекомендують обприскати карбофосом (30 г на 10 л води) для захисту від павутинного кліща та довгоносика.

Нематодні рослини потрібно викопати та спалити. Про те, що кущик уражений паразитами, розповість його низькорослість, потовщені квітконоси та потворні суцвіття.

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Про те, як потрібно доглядати полуницю на дачі після збирання врожаю, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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