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Суспільство та люди

Наразі за дрібні крадіжки — лише штраф: Рада ухвалила новий закон

13:16 7 серпня 2024
Злодій

У липні народні депутати України підтримали не тільки продовження дії воєнного стану, а й проголосували в целому за проєкт закону номер11068, який декриміналізує дрібні крадіжки та змінює покарання.

А напередодні документ був повернутий у Верховну Раду з підписом президента, про що є відмітка у його картці на сайті парламенту.

Законопроєкт щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення був ухвалений Радою у липні. Тоді в МВС зазначали, що ним встановлюватиметься «більш справедлива та пропорційна відповідальність за вчинення дрібної крадіжки».

В документі, зокрема, передбачено збільшення мінімального порогу відмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки, шахрайства, привласнення або розтрати у 10 разів (з 0,2 до 2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме з 302,80 грн до 3 028 грн).

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Також вводиться нова конструкція статті 51 КУпАП, що передбачає:

  • розмежування відповідальності залежно від суми викраденого;
  • запровадження відповідальності за повторність вчинення дрібної крадіжки;
  • запровадження відповідальності за систематично (три та більше разів) вчинення дрібної крадіжки.

Також забороняється закривати справи про повторне та систематичне вчинення дрібної крадіжки (частини 3 та 4 ст. 51 КУпАП) у зв’язку з малозначністю правопорушення (ст. 22 КУпАП), а строк накладення адміністративного стягнення за вчинення дрібної крадіжки збільшується з 3 до 6 місяців. Розгляд справ про вчинення дрібної крадіжки судами буде відбуватися без обов’язкової присутності особи та протягом 15 діб (зараз 5 діб).

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Народний депутат України Ярослав Железняк зазначав, що документ також посилює адміністративну відповідальність за дрібну крадіжку:

  • за крадіжку до 757 гривень — штраф від 850 до 1700 грн;
  • за крадіжку від 758 до 3028 грн — штраф 1700 — 5100 грн;.
  • За повторну — від 8500 до 17000 грн.

Нагадаємо, що наразі у Верховній Раді та Кабміні вирішують питання щодо підвищення податків в Україні, зокрема, військового збору.

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Фото Pixabay

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