Завтра, 8 серпня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розгляне рішення про скасування арешту корпоративних прав Сахалінського родовища. Наразі від простою родовища держава втрачає щомісяця 1 млрд грн. Про це у Facebook написав Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи.

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Сахалінське родовище — найбільше в Україні. Воно має близько 15 млрд кубометрів газу. Його колишні власники намагаються через суд повернути родовище, що призвело до судової тяганини. При цьому усі компанії, які судяться, за даними ЗМІ, афілійовані з російським олігархом Павлом Фуксом.

На думку Загороднього, інтриги колишніх власників родовища не мають впливати на видобуток газу, гроші від якого так потрібні державі. Він висловив надію, що ВАКС також поділяє цю позицію.

«У всій цій історії мене найбільше хвилює те, що в країні дефіцит газу, а найбільше родовище простоює. У цьому випадку справа проти колишніх власників родовища за незаконну приватизацію має йти окремо від справи про спецдозвіл. Підприємство вже націоналізоване, воно знаходиться в управлінні АРМА та має працювати. Є менеджмент „Укрнафтобуріння“, який показує ефективність своєї роботи. Потрібно дати компанії можливість працювати на Сахалінському родовищі», — написав експерт.

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Нагадаємо, у квітні 2023 року ВАКС арештував майнові права на родовище. ДБР та СБУ вважають, що родовище було приватизоване незаконно та держава фактично втратила контроль над ним. Адвокати колишніх власників оскаржили це рішення, але суд повторно арештував та передав майнові права АРМА.

Колишні власники змогли добитися анулювання спецдозволу «Укрнафтобуріння» на Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище. Це призвело до того, що з 1 грудня 2023 року видобуток газу державною компанією припинений.

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6 серпня 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення про анулювання спецдозволу, але колишні власники подали заяву до ВАКС, і тепер ця справа буде слухатися 8 серпня.

«Укрнафтобуріння» повідомляє, що щомісяця держава від такого рішення втрачає 47,3 млн кубометрів газу та 5229 тонн конденсату.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що партнери «Газпрому» ведуть роботу з пошуку газу під Полтавою.

Фото: Укрнафтобуріння

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