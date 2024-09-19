Німеччина зупинила експорт зброї до Ізраїлю: що сталося

Німеччина призупинила новий експорт військових озброєнь до Ізраїлю, який продовжує бойові дії проти ХАМАС та арабських країн, що підтримують цю терористичну організацію. Джерело, близьке до міністерства, процитувало високопоставленого урядовця, який заявив, що міністерство припинило роботу над затвердженням ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю через юридичний і політичний тиск з боку судових справ, які стверджують, що такий експорт з Німеччини порушує гуманітарне право, пише Reuters.

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«У Німеччині не існує бойкоту експорту зброї щодо Ізраїлю», — заявив речник уряду Штеффен Гебештрайт.

Минулого року Німеччина схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 326,5 млн євро, включаючи військову техніку і бойову зброю, що в 10 разів більше, ніж у 2022 році, згідно з даними Міністерства економіки, яке затверджує експортні ліцензії.

Однак цього року кількість дозволів скоротилася: з січня по 21 серпня було видано лише 14,5 мільйона євро, згідно з даними, наданими Міністерством економіки у відповідь на депутатський запит. З них лише 32 449 євро припадає на категорію «військова зброя».

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Захищаючи дві справи, одну в Міжнародному суді ООН і одну в Берліні, порушену Європейським центром конституційних прав і прав людини, уряд заявив, що з моменту нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня не було експортовано жодної військової зброї за жодною ліцензією, за винятком запчастин для довгострокових контрактів, додало джерело.

Правові проблеми в Європі також змусили інших союзників Ізраїлю зупинити або призупинити експорт зброї. Цього місяця Великобританія призупинила дію 30 з 350 ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю через побоювання, що Ізраїль може порушувати міжнародне гуманітарне право.

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У лютому голландський суд зобов'язав Нідерланди припинити весь експорт частин винищувачів F-35 до Ізраїлю через побоювання, що вони можуть бути використані для атак на цивільні об'єкти в Газі.

Адміністрація президента Джо Байдена цього року призупинила — але потім відновила — постачання деяких бомб до Ізраїлю через занепокоєння США щодо їх використання в густонаселеній Газі.

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Схвалення і постачання інших видів озброєнь, більш точних систем, продовжувалося, оскільки американські чиновники стверджували, що Ізраїлю необхідно захищати себе.

Александр Шварц, юрист Європейського центру конституційних прав і прав людини, який подав п'ять позовів проти Берліна, припустив, що значне скорочення кількості дозволів на 2024 рік свідчить про справжнє, хоча, можливо, тимчасове, небажання постачати зброю Ізраїлю.

«Однак я не став би інтерпретувати це як свідому зміну політики», — додав Шварц.

Нагадаємо, 17 вересня у Лівані сотні членів «Хезболли», яка приєдналася до ХАМАС в атаці на Ізраїль, отримали поранення після вибуху їхніх пейджерів.

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