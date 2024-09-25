Будете з ягодами до пізньої осені: аграрій поділився досвідом, як йому вдається збирати кілограми полуниці з невеликої грядки

Аграрій з Київщини Валерій, який розповів, як боротися з кротами на дачі, показав врожай полуниці з невеликої грядки на своїй ділянці.

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Він показав грядку з ремонтантною полуницею сорту «Мурано», яку висаджували минулої осені. Зараз рослина вже дає четвертий чи п'ятий врожай за сезон.

Перед посадкою аграрій підживлював ґрунт перегноєм та додавав суперфосфат. Адже велика кількість ягід потребує великої кількості живлення.



Якщо кількості живлення не вистачає рослині, то ягідки будуть ставати дрібними, а деякі з них рослина буде скидати.

За словами Валерія, влітку на ділянці проводили підживлення ремонтантної полуниці добривом з універсальним з формулою, в якій однакова кількість азоту, фосфору та калію.

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Таке співвідношення дозволяє розвиватися кореневій системі полуниці, а також листу та стеблам. А потім отримували значну кількість великої ягоди.

Під осінь вже формулу підживлення треба змінювати. Рослини готуються до зими й азот треба зменшувати.

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Раз на два тижні можна підживлювати добривами, в яких формула така — 5 азоту, 10 фосфору та 15 калію. Саме підвищена кількість калію і буде готувати рослини поступово до зими. Калій сприятиме підвищенню зимостійкості насаджень. Вони краще перезимують й відповідно краще будуть родити наступного сезону.

За словами аграрія, у вересні коли полуниця ще родить, не можна її підживлювати тільки калієм. Тому що в рослини будуть гальмувати процеси плодоношення. Після тільки калієвого підживлення полуниця може погано зимувати, тому трохи азота та фосфора їй потрібно у вересні.

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Перед самою зимою, коли вже похолодає, потрібно провести підживлення полуниці тільки сульфатом калію.

Також Валерій нагадав, якщо у вересні та жовтні немає дощів, то обов'язково треба проводити регулярні поливи полуниці. Без води рослині не допоможуть ніякі підживлення.

Тому ґрунт під полуницею постійно повинен бути трохи вологим.

Аграрій додав, що сподівається до кінця жовтня ще збирати тут добрий врожай на цій ділянці.

Раніше ми розповідали, як впоратися з дуже твердою землею на ділянці, та чому потрібно проводити мульчування на ділянці.

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