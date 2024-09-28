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Здоров'я та медицина

Тільки за електронним рецептом: МОЗ визначило, кому з українців призначатимуть препарати з канабісу

10:50 28 вересня 2024
Препарати на основі канабісу

Ще в грудні 2023 року Верховна Рада легалізувала в Україні медичний каннабіс, і ось наприкінці вересня 2024 Міністерство охорони здоров'я нарешті визначило особливості призначення та застосування ліків на основі цієї рослини, виготовлених в умовах аптеки.

За повідомленням МОЗ, затверджено і перелік хвороб/станів, за яких вони призначатимуться.

Отримати ліки на основі медичного канабісу можна буде виключно за електронним рецептом сімейного лікаря або ж спеціаліста, який надає спеціалізовану медичну допомогу. Дані про таке призначення вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Призначати ліки з медканабісу можна буде, якщо пацієнт має один із таких діагнозів:

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  • хронічний або нейропатичний біль та/або спастичність, спричинені такими захворюваннями:
  • злоякісні новоутворення;
  • діабетична нейропатія;
  • розсіяний склероз;
  • ураження трійчастого та лицевого нерва;
  • невралгії внаслідок оперізувального лишаю;
  • ураження нервових корінців та сплетінь;
  • компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах;
  • мононевропатії верхньої кінцівки;
  • мононевропатії нижньої кінцівки;
  • поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи;
  • церебральний параліч та інші паралітичні синдроми;
  • травми спинного мозку;
  • внутрішньочерепні травми;
  • нудота та блювання внаслідок хімієтерапії під час лікування новоутворень;
  • хвороба Паркінсона, синдром де ля Туретта;
  • рефрактерна (фармрезистентна) епілепсія;
  • захворювання, що спричиняють судомні напади у дитячому віці;
  • втрата ваги, пов’язана з анорексією у пацієнтів з хворобами, зумовленими ВІЛ.

При інших захворюваннях препарати призначатимуться виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії, але йдеться про випадки, коли використання інших ліків не забезпечує досягнення очікуваного терапевтичного ефекту або ж спричиняє побічні реакції, які погано переносяться пацієнтом.

Дозування та режим приймання лікарського засобу на основі канабісу визначатиме лікар індивідуально з урахуванням віку, ваги, стану здоровʼя, супутніх захворювань пацієнта та інших факторів.

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Дітям такі препарати можуть призначити виключно за умови, що співвідношення канабідіолу до тетрагідроканабінолу в них становить більше 20:1, а максимальна добова доза не перевищуватиме 25 мг/кг ваги тіла.

Не призначатимуть канабіоїди:

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  • вагітним та жінкам, які годують груддю (у разі використання лікарських засобів з тетрагідроканабінолом);
  • пацієнтам із відомою чи підозрюваною особистою або сімейною історією шизофренії чи іншого психотичного розладу;
  • пацієнтам з тяжкими розладами особистості (виняток — депресія, пов’язана з основним захворюванням).

Приймання лікарського засобу на основі канабісу має бути припинено, якщо протягом 4−12 тижнів не буде отримано бажаного терапевтичного ефекту або у разі серйозних побічних реакцій (в тому числі пов’язаних із психічним станом).

Раніше повідомлялося, що канабіоїди використовуватимуть першочергово для лікування ветеранів і онкохворих. Також було уточнено, що в Україні дозволено лише використання канабісу, який виростили всередині нашої країни.

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