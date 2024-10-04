Повістка поштою: в якому випадку її можна проігнорувати

В Україні узаконене розсилання повісток військовозобов'язаним поштою. Більш того, цей документ вважатиметься отриманим навіть в тих випадках, якщо людина не забрала його — і якщо відмовилася зробити це, і якщо поштовий оператор поставив відмитку, що зазначеної особи за вказаною адресою немає.

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На певні моменти, які дозволяють не реагувати на надіслану поштою повістку, розповіла виданню «Новини.LIVE» юристка Надія Шуляк.

Насамперед вона звернула увагу на те, що документ має бути відправленим рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення. Зазначений порядок врегульований нормативними документами. Так що, за словами юристки, просте поштове відправлення з повісткою буде порушенням встановлених правил.

Також військовозобов'язаний має пересвідчитися, що документ містить унікальний QR-код (за ним перевіряється інформація про особу), що повістка направлена за адресою, яка була зазначена при оновленні даних в ТЦК та СП. Якщо ж дані не були уточнені, то повістка надсилатиметься за адресою реєстрації.

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«День явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше чотирнадцятого дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Якщо дата прибуття визначається раніше 14-денного строку, особа має право не з’являтися за такою повісткою, оскільки працівниками ТЦК порушено пункт 34 Порядку проведення призову громадян на військову службу», — зазначила Надія Шуляк.

Юристка порадила в такому випадку надіслати лист до ТЦК з обгрунтуванням відмови від явки, вказавши на порушення Порядку.

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Варто зазначити, що у разі неявки до ТЦК у визначений термін особа потрапляє у розшук та несе адміністративну відповідальність. Нагадаємо, що Порядок та новий мобілізаційний закон набули чинності у травні цього року.

Фото зі сторінки «Укрпошти» у соцмережах

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