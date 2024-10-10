Десятки мільярдів доларів доходу на рік: на чому Україна може заробити такі гроші та чому цей товар куплять

Україна успішно налагодила виробництво безпілотних літальних апаратів, завдаючи масових та ефективних ударів по території росії. Наступним кроком може стати експорт БпЛА, що може дозволити заробити нашій країні до 20 мільярдів доларів.

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Такі відомості наводить видання Financial Times з посиланням на нардепа Олександра Маріковського, голову економічного підкомітету Ради. Бажання українських виробників продавати свої дрони закордон і вигоди для бюджету у вигляді податків спонукають задуматися про дозвіл їхнього продажу в інші країни.

Так, згідно з відкритими даними, в Україні у 2024-му році налічується близько 200 компаній, що займаються виробництвом БпЛА і комплектуючих до них. Виробничі потужності ВПК дають змогу виробляти до 3 млн дронів щорічно, заявляє заступниця міністра з питань стратегічних галузей і промисловості України Ганна Гвоздяр.

Водночас із цих 200 компаній менш ніж третина — близько 60, за даними на початок 2024 року — мали держконтракти на постачання дронів для ЗСУ. Як заявляв міністр оборони України Рустем Умеров, ці компанії здатні виробляти сотні тисяч дронів, без урахування FPV-дронів, і можуть займатися розвідкою, коригуванням вогню, ситуаційною обізнаністю в режимі реального часу.

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Як пояснив «ФАКТАМ» експерт у галузі ППО і засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський, продукція українського БпЛА може зайняти свою нішу на світовому ринку БпЛА. Насамперед у вигляді розвідувальних дронів.

- Останніми роками у світі не надто активно займалися розробкою розвідувальних дронів, стався перекіс на користь ударних. А як показала війна, саме розвідувальні БпЛА особливо цінні, і вони в України вже є. До того ж, на мій погляд, вони зручні своєю можливістю використання в мирних цілях, наприклад, моніторингу місцевості, лісів, трубопроводів. Їхній продаж дасть змогу відпрацювати стратегію входу на ринок і дотриматися балансу між економічною вигодою і стратегічною безпекою, — говорить про перспективність ніші розвідувальних українських БпЛА експерт.

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За його словами, серед українських компаній-виробників дронів є маса тих, хто не отримав держоборонзамовлення, але розробив за власні кошти дрони, які й можна було б пустити на експорт, а зароблені гроші вкласти у створення поліпшених дронів уже для ЗСУ. Але тут необхідний певний баланс.

- На мій погляд, на експорт не можуть постачатися новітні дрони, в яких представлені останні вітчизняні розробки — починати треба зі старіших моделей і на цих угодах відпрацьовувати модель контролю за ринком. Так, необхідно точно знати, кому підуть дрони — чи не будуть вони передані ворогові і чи не будуть застосовуватися вже проти нас. Або чи не будуть скопійовані технології, які використовуються при створенні цих БпЛА. Також у майбутньому потрібні зміни в законодавстві для захисту інвесторів, що приверне в галузь іноземні компанії і дасть змогу ще більше наростити виробництво і продаж БпЛА, — пояснює співрозмовник «ФАКТІВ».

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За словами експерта, слідом за поставками дронів своїх покупців на ринку знайдуть і українські засоби боротьби з БпЛА — обладнання радіоелектронної боротьби — де Україна також має багатий досвід.

Наразі Україна виробляє десятки різних моделей власних дронів, зокрема розвідувальних, які, на думку Анатолія Храпчинського, і можуть продаватися насамперед.

Серед таких дронів, мабуть, найбільш перспективні комплекси середнього радіусу дій на кшталт «Лелеки», SHARK, «Фурії», «Січ» та інших, чия вартість починається з 50 тисяч доларів.

Раніше повідомляли про те, що росіяни активізують використання власних розвідувальних і ударних БпЛА, зокрема навіть дослідних зразків, які знищуються ЗСУ.

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