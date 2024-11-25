Як не втратити спадщину, якщо термін вступу в неї минув: радять юристи

Українське законодавство передбачає певні терміни, протягом яких спадкоємець має подати заяву про набуття спадщини. Це, до речі, стосується і недоотриманої пенсії померлого пенсіонера.

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Проте трапляється так, що протягом шести місяців, які Цивільний кодекс відводить на прийняття спадщини, людина з якихось причин не змогла подати відповідну заяву нотаріусу. У такому разі спадщина вважається неприйнятою, пише видання «На пенсії».

Втім, із цього правила є винятки — вони стосуються людей, яким у будь-якому випадку спадщина дістанеться. Це недієздатні чи неповнолітні спадкоємці, а також ті, хто постійно проживав разом із спадкодавцем до його смерті.

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Невступ у спадок може бути викликаний і об'єктивними причинами, наприклад, тяжкою хворобою, перебуванням за кордоном тощо. Або ж людина просто могла не знати, що їй належить спадщина, оскільки інші спадкоємці приховували інформацію від «конкурента».

Якщо терміни пропущені, а інші спадкоємці не бажають йти на зустріч, то в такому разі фахівці радять звертатися до суду, який, у свою чергу, може визначити нові терміни для вступу в спадщину. Однак причина має бути поважною. Тож спадкоємцям радять зібрати документи, які б її підтверджували. Це може бути і медична довідка, і довідка про відрядження.

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Якщо інші спадкоємці йдуть на зустріч, то у такому разі можна подати заяву нотаріусу про прийняття спадщини за загальною згодою.

У будь-якому разі людям радять оперативно звертатися до нотаріуса, який може допомогти у питаннях з оформленням спадщини, та роз'яснювати можливі ризики.

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Раніше адвокат Павло Васильєв розповів, що робити, якщо спадкодавець залишив по собі борги, і в якому розмірі спадкоємець має їх погашати. А також про те, хто може відмовитися від такої спадщини.

Фото Pixabay

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