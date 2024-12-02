Нотаріус видав виконавчий напис про стягнення боргу: алгоритм дій розповів адвокат

Часто банки чи кредитні установи звертаються до нотаріуса, аби швидко стягнути борг через виконавчий напис. Втім, можна визнати такий напис таким, що не підлягає виконанню, якщо він був зроблений із порушенням ваших прав або без дотримання вимог закону, ділиться адвокат Олександр Головченко.

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«Виконавчий напис — це документ, виданий нотаріусом, на підставі якого державна виконавча служба може стягнути борг без суду. Такий напис можна оскаржити через суд у таких випадках:

якщо кредитор не надав всі необхідні документи,

якщо минули строки позовної давності,

борг не є безспірним,

якщо ви не були повідомлені про виконавчий напис належним чином".

Для цього слід звернутись до суду із позовом про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Тоді надати докази порушень з боку нотаріуса та кредитора.

«Суд, розглянувши справу, може скасувати напис і припинити стягнення. Не варто чекати! Якщо ви отримали повідомлення про виконавчий напис, дійте швидко, бо вчасне оскарження допоможе захистити ваші права та майно», — радить адвокат.

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