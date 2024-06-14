Є дві умови: юрист пояснив, чи можуть за умов війни забрати квартиру за борги з комуналки

В Україні, де споживачам, які мають борги з комуналки та які проживають у тилових регіонах, дозволили відключати воду, світло та газ, знову запрацювала норма, згідно з якою у боржників можуть забрати житло. Однак із певними нюансами.

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Адвокат судової практики ЮКК «Де-Юре» Владислав Мартинчук у коментарі «РБК-Україна» розповів, що примусово відчужувати без згоди власника квартиру через борги можна лише у межах відкритого виконавчого провадження або у порядку звернення на предмет іпотеки.

«В останньому випадку така можливість має бути встановлена в іпотечному договорі, як власне і порядок такого стягнення, у тому числі мінімальні розмір та термін прострочення, що дають право на стягнення», — зазначив він і додав, що для того, щоб відкрили виконавче провадження, борг має бути встановлений виконавчим документом.

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Це може бути виконавчий лист, виданий на виконання судового рішення, ухвала про притягнення до адміністративної відповідальності, виконавчий напис нотаріуса тощо.

Звернення на майно боржника відбувається після того, як буде встановлено, що він не має достатньо коштів для задоволення вимог щодо виконавчого документа, тобто оплати комунальних чи інших послуг.

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«При цьому якщо квартира є єдиним житлом боржника, то продаж на торгах можливий тільки якщо сума до стягнення становить не менше 20 розмірів мінімальної заробітної плати. Зараз це 160 000 гривень», — пояснив Владислав Мартинчук.

Раніше адвокат розповів про три варіанти розвитку подій для боржників за послуги ЖКГ.

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Фото Pixabay

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