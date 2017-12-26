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Война на Донбассе

Хроника АТО: оккупанты дважды нарушили перемирие

Инф. «ФАКТОВ»

26.12.2017 7:35 60

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За минувшие сутки российско-оккупационные войска, игнорируя установленное перемирие, совершили два обстрела позиций украинских военнослужащих.

Так, около 19.00 противник выпустил пять мин калибра 120 мм по нашим опорным пунктам в районе Павлополя на Донецком направлении.

На Луганщине под обстрел из стрелкового оружия попали наши воины возле Станицы Луганской.

Кроме того, противник продолжает проводить разведку с применением беспилотных аппаратов.

«За минувшие сутки российско-террористические войска два раза нарушили режим тишины. В обоих случаях украинские военные огонь не открывали. Подразделения Вооруженных Сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются „минских договоренностей“», — сообщили в пресс-центре штаба АТО, отметив, что в результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое прошло 20 декабря в Минске, было достигнуто соглашение о бессрочном перемирии на линии разграничения с 23 декабря. К сожалению, боевики данные договоренности не соблюдают.

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