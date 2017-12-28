Следующие переговоры об обмене заложниками пройдут быстрее и эффективнее – Лутковская

Переговоры с Российской Федерации об очередном обмене заложниками могут начаться в ближайшее время. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, указав, что велика вероятность, что они закончатся успешно.

«Формулу обмена никто сегодня не знает, думаю, никто не скажет. Это вопрос переговоров. А что касается того, что это может быть в ближайшее время, это действительно правда, потому что во время подготовки к этому обмену мы наработали большое количество процедур и большое количество определенных моментов, которые облегчат нам жизнь в будущем. Например, было огромное недоверие со стороны боевиков к тем документам, которые представляются Украиной, у нас нет ни одного человека, который бы без соответствующего решения суда содержался под стражей. Соответственно, если люди освобождаются из-под стражи, то есть соответствующий документ, и было недоверие к тому, настоящий ли это документ, или действительно человек освобожден, действительно ли отбыл срок наказания», — сказала она в комментарии «112 Украина».

Омбудсмен отметила, что новые переговоры будут идти легче, поскольку уже наработан механизм сверки документов.

«Мы проводили такое количество переговоров, что сегодня мы имеем практически близкие отношения со всеми переговорщиками, в том числе с послом Тони Фришем, который постоянно принимал участие в наших переговорах со стороны ОБСЕ. Соответственно, сегодня, мне кажется, что второй этап пойдет значительно проще и с большими шансами на быстрый успех», — заявила Лутковская.

Напомним, 27 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и террористическими «Л/ДНР». Прошел он по формуле «73/233».

Данный обмен Президент Украины Петр Порошенко назвал одним из главных событий года и распорядился немедленно возобновить переговоры с РФ о возврате наших заложников, находящихся на территории страны-агрессора, и тех, кто находится на оккупированной территории.