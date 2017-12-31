В Иране заблокировали доступ к Интернету

В Иране власти страны заблокировали доступ к мессенджеру Telegram и социальной сети Instagram.

Об этом сообщает Associated Press.

Сообщение о блокировке было опубликовано на сайте государственного телевидения. Источник агентства заявил, что решение было принято с «целью поддержания мира и безопасности граждан» и является временным.

Кроме того, по информации СМИ, в 17 городах страны также заблокирован доступ к Интернету.

Напомним, 31 декабря в соцсетях появились сообщения и видео, свидетельствующие о том, что массовые антиправительственные демонстрации в Иране вылились в беспорядки и сопровождались насилием. В Доруде, городе на западе страны, два человека получили огнестрельные ранения и скончались.