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Южная Корея задержала два танкер с бензином для КНДР

Южная Корея задержала два танкера с бензином для КНДР

Инф. «ФАКТОВ»

31.12.2017 18:01 261

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Южная Корея подозревает уже второе иностранное судно в перевозке бензина в КНДР.

Об этом сообщает DW со ссылкой на местные СМИ DW.

Судно задержано и уже больше недели находится в южнокорейском порту. Указано, что танкер имеет название КОТІ и ходит под флагом Панамы, а его экипаж состоит преимущественно из китайцев и граждан Мьянмы.

Двумя днями ранее Сеул тоже заявлял об аресте другого судна, которое якобы поставляло санкционные товары в Северную Корею. На танкере Lighthouse Winmore обыск прошел 24 ноября после того, как, по словам южнокорейской стороны, 19 октября с судна перекачали 600 тонн бензина на северокорейское судно. Танкер якобы должен был доставить бензин из Японии в Тайвань.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп высоко оценил введение жестких санкций в отношении Северной Кореи в ответ на испытания баллистических ракет.

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