Южная Корея задержала два танкера с бензином для КНДР
Южная Корея подозревает уже второе иностранное судно в перевозке бензина в КНДР.
Об этом сообщает DW со ссылкой на местные СМИ DW.
Судно задержано и уже больше недели находится в южнокорейском порту. Указано, что танкер имеет название КОТІ и ходит под флагом Панамы, а его экипаж состоит преимущественно из китайцев и граждан Мьянмы.
Двумя днями ранее Сеул тоже заявлял об аресте другого судна, которое якобы поставляло санкционные товары в Северную Корею. На танкере Lighthouse Winmore обыск прошел 24 ноября после того, как, по словам южнокорейской стороны, 19 октября с судна перекачали 600 тонн бензина на северокорейское судно. Танкер якобы должен был доставить бензин из Японии в Тайвань.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп высоко оценил введение жестких санкций в отношении Северной Кореи в ответ на испытания баллистических ракет.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было? ”