﻿

USD 28.07
RSS
Ахтем Чийгоз

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа поздравил соотечественников из Киева

Инф. «ФАКТОВ»

01.01.2018 11:45 23

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз вместе с президентом Украины Петром Порошенко поздравил украинцев с Новым годом.

«Я благодарен судьбе за возможность поздравить с праздниками украинский народ и моих соотечественников. Я убежден, что мы с достоинством пройдем этот путь и выиграем эту войну. Мы восстановим целостность нашего государства. Уважаемые соотечественники, борьба продолжается», — сказал он.

Он также продублировал свое обращение на крымскотатарском языке к крымчанам.

Видеообращение Чийгоза опубликовано на сайте президента Украины вместе с поздравлением Порошенко, актрисы Ады Роговцевой и представителя Украины на «Играх непокоренных» Павла Будаевского.

Заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров 25 октября были освобождены в обмен на двух россиян, подозреваемых в шпионаже. Чийгоз заявил, что вернется в Крым, невзирая на запрет, который был условием его освобождения.

Впоследствии крымская «Фемида» объявила Чийгоза главным организатором массовых беспорядков 26 февраля 2014 года.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии