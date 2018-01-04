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сурки

В Николаеве из-за теплой погоды День сурка наступил на месяц раньше (фото, видео)

Инф. «ФАКТОВ»

04.01.2018 23:40 1128

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В Николаевском зоопарке из-за аномально теплой погоды уже наступил День сурка. Семейство обитающих в зоопарке сурков уже проснулось и раскрыло вход в нору.

сурок

«Такого раннего пробуждения — 3 января — сотрудники зоопарка не помнят. Для сравнения, в 2017 году сурки проснулись 22 февраля, почти на два месяца позже. Сейчас семейству сурков, которых разбудила столь теплая погода, уже предложены на выбор их любимые корма — капуста, морковь, прочие овощи. Хотя в первые дни после пробуждения сурки почти не едят, интересоваться кормом начинают немного позже», — сообщили представители зоопарка.

Обитающие в зоопарке сурки Свистун и Свистуха были привезены в 2009 году из Луганской области. Свои клички зверьки получили за особый громкий свист, издаваемый в момент опасности.

сурок

Напомним, из-за необычно теплой погоды в январе на Закарпатье расцвели подснежники.

Фото nikolaevsky. zoopark/Facebook

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