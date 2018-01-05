В Закарпатье в горах спасли туриста, которому в походе стало плохо

В Закарпатье спасателям пришлось снимать с горы туриста, жителя Ивано-Франковска, у которого при прохождении маршрута ухудшилось состояние здоровья. Инцидент произошел в урочище Козьмещик Раховского района вечером 4 января, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«4 января в 19.30 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что во время прохождения туристического маршрута группой туристов в составе трех человек… у одного из отдыхающих (жителя Ивано-Франковска) ухудшилось состояние здоровья. Для проведения поисково-спасательных работ к указанному месту были направлены спасатели горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина», — проинформировали в ГСЧС.

Спасатели добрались в урочище в 20.50 и оказали мужчине первую неотложную помощь. В дальнейшем он был транспортирован в пгт Ясиня и передан работникам местной участковой больницы.

Напомним, уже несколько дней на высокогорье Закарпатской области сохранится риск схождения лавин (третий уровень), а в горах возможны порывы ветра до 20 м/с.