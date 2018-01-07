В Италии лыжники оказались заперты в раскачивающемся подъемнике (видео)
В Италии лыжники оказались заперты в раскачивающемся подъемнике.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что Червиния, в долине Валле-д'Аоста, наполовину похоронена под двухметровым слоем свежего снега. Там в снежной ловушке оказались около 10 тыс. туристов.
Похожая ситуация — в швейцарском Адельбодене, где на расчистку завалов бросили войска.
На многих лыжных курортах риск снежных лавин — четыре из пяти.
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