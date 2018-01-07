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В Италии лыжники оказались заперты в раскачивающемся подъемнике (видео)

В Италии лыжники оказались заперты в раскачивающемся подъемнике (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

07.01.2018 14:24 89

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В Италии лыжники оказались заперты в раскачивающемся подъемнике.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что Червиния, в долине Валле-д'Аоста, наполовину похоронена под двухметровым слоем свежего снега. Там в снежной ловушке оказались около 10 тыс. туристов.

Похожая ситуация — в швейцарском Адельбодене, где на расчистку завалов бросили войска.

На многих лыжных курортах риск снежных лавин — четыре из пяти.

Напомним, главный синоптик рассказал, когда в Украину вернется зима.

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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

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