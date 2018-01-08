Россия никогда не согласится с независимостью Украины - Кравчук

Первый президент современной Украины (1991−1994 гг.) Леонид Кравчук в интервью программе «Завтра» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «112 Украина») заявил, что Россия никогда не согласится с независимостью Украины.

«Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет удар. Но она поймет, что другой Украины уже нет, что надо находить сотрудничество с той Украины, которая есть, ее надо уважать, считать ее запросы», — заявил Леонид Кравчук.

По его словам, чтобы остановить войну, необходимо объединить в одну систему ряд шагов: «Первое — это добиться, как бы ни было трудно, встретиться на уровне российских и украинских властей, один на один. То, что творится на Донбассе, — это рука Кремля. И пока мы не договоримся с Россией — что мы можем, что может, что мы не можем, — ну, скажем, о территориальной целостности и суверенитете мы никогда не можем говорить, все остальное можно обсуждать. Это один из путей. Второй — изменить или наполнить „минский формат“ другим смыслом. Я здесь вижу или переход к „будапештскому формату“, или оставить „минский“, но наполнить его другими возможностями».

Леонид Кравчук также подчеркнул, что прекращение войны формально зависит от российского президента, но при этом Владимир Путин «слушает Россию», которая 150 лет воюет и в которой образовалась элита войны. Имея такого соседа, уверен Леонид Кравчук, Украине следует стремиться к вступлению в НАТО. А отвечая на вопрос, вернем ли мы Крым, он заявил: «Думаю, вернем тогда, когда Россия не сможет им управлять».

