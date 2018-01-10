Украинец Прима попал в топ-30 индивидуальной гонки в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону, программу которого открыла мужская индивидуальная гонка на 20 километров. Украину в этом виде программы представляли пять спортсменов — Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко.

К сожалению, на старт «индивидуалки» не вышел Сергей Семенов, продолжающий испытывать проблемы со здоровьем, из-за которых он был вынужден пропустить предыдущий этап Кубка — в Оберхофе. Впрочем, 29-летний черниговчанин вместе с командой прибыл в Рупольдинг и готов принять участие в одной из гонок, если позволит здоровье.

Сегодняшние индивидуальные соревнования сложились не очень удачно для наших биатлонистов. Лишь один из них — Артем Прима — смог попасть в тридцатку сильнейших, заняв с двумя промахами 26-е место в итоговом протоколе. Что касается остальных наших спортсменов, то Дмитрий Пидручный финишировал 41-м (три промаха), Артем Тищенко — 49-м (один), Владимир Семаков — 58-м (два), а Руслан Ткаленко — 80-м (три).

Победителем сегодняшней гонки стал лидер общего зачета француз Мартен Фуркад, второе место досталось Онджею Моравецу из Чехии, третье — норвежцу Йоханнесу Бе.

Кубок мира. Рупольдинг. Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) — (0+0+0+1) 44:27,9

2. Онджей Моравец (Чехия) — (0+0+0+0) +1:01,0

3. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) — (0+0+0+1) +1:06,3

…26. Артем Прима (Украина) — (1+1+0+0) +3:53,5

…41. Дмитрий Пидручный (Украина) — (1+0+1+1) +4:43,5

…49. Артем Тищенко (Украина) — (0+1+0+0) +4:52,8

…58. Владимир Семаков (Украина) — (0+2+0+0) +5:15,8

…80. Руслан Ткаленко (Украина) — (0+0+1+2) +6:58,6

Завтра, 11 января, на этапе кубка мира в Рупольдинге состоится индивидуальная женская гонка (начало в 15.15 по киевскому времени). В пятницу, 12 января, пройдет мужская эстафета (15.30), а день спустя в то же время — женская. В воскресенье, 14 января, программа этапа завершится мужским (13.15) и женским (15.40) масс-стартами. Все гонки в прямом эфире покажет телеканал «UA:Перший».