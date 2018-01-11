Старая радиола вызвала переполох в центре Киева

Сегодня в центре украинской столицы были замечены вооруженные люди в сопровождении полиции. В район улицы Дружбы Народов съехалось не менее пяти автомобилей силовиков. Работали взрывотехники.

Увиденное вызвало панику у некоторых киевлян, которые начали писать в социальных сетях, что в столице происходит что-то серьезное.

«Никаких причин для паники, — сказала пресс-офицер ГУ Нацполиции Киева Ирина Левченко. — Переполох вызвала старая радиола, выброшенная на улицу. Кто-то из горожан увидел прямо на тротуаре непонятный аппарат с проводами и, проявив бдительность, позвонил в полицию. Никакой взрывчатки в радиоле обнаружено не было».

Ранее fakty.ua сообщали о том, что на днях взрывчатку искали во дворе Одесского регионального главка Нацполиции.