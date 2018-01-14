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Бой Усик-Бриедис

Стал известен возможный гонорар Усика за предстоящий бой с Бриедисом

Инф. «ФАКТОВ»

14.01.2018 2:05 82

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Стали известны гонорары участников полуфинала Всемирной боксерской суперсерии Александра Усика (13−0, 11 КО) и Майриса Бриедиса (24−0, 18 КО), которые выйдут на ринг 27 января в Риге. Об этом пишет портал Бокс ММА.

Согласно опубликованной информации, оба бойца гарантированно получат по 800 тысяч долларов, а победитель сможет заработать еще 800 тысяч.

Как известно, на кону поединка будут стоять титулы WBO и WBC в тяжелом весе, которыми владеют боксеры. Победитель получит путевку в финал World Boxing Super Series и шанс побороться за звание абсолютного чемпиона мира.

Встреча состоится на «Арене Рига» вместительностью в 10 300 зрителей.

Фаворитом у букмекеров является украинский боксер. Коэффициент на победу Усика равен 1.15, на победу Бриедиса — 5.10.

Также напомним, что решающий поединок боксерской Лиги чемпионов, на кону которой стоят чемпионские пояса всех ее участников, звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, трофей Мохаммеда Али, а также 10 миллионов долларов призовых, пройдет в мае 2018-го в Саудовской Аравии.

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