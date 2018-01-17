Украинка выиграла в Америке 5 миллионов долларов по... неправильному билету

46-летняя украинка, проживающая в городке Эджвотер (штат Нью-Джерси), выиграла 5 миллионов долларов в лотерею после того, как ей продали… неправильный билет, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на USA Today.

Мама двоих детей, делая покупки в магазине, решила приобрести нью-йоркский лотерейный билет за один доллар. Однако продавец случайно вручил ей 10-долларовый билет, который обещает победителю выплату пяти тысяч долларов в неделю до конца жизни.

«Когда продавец дал мне неправильный билет, я чувствовала себя плохо, поэтому решила просто взять и купить его, — рассказала победительница Оксана Захарова журналистам. — Я вообще использовала его как закладку в течение нескольких недель, прежде чем решила соскоблить защитную пленку и узнать результат».

Женщина призналась, что ничего никогда не выигрывала и была уверена, что билет поддельный. «Пока меня не привели в офис, я не знала, что это действительно произошло», — сказала она.

В течение следующих 19 лет Оксана Захарова будет получать годовые выплаты размером 260 тысяч долларов («чистыми» 172 тысячи долларов) и одну дополнительную выплату в 60 тысяч долларов («чистыми» 39 тысяч долларов). Затем до конца своей жизни ей будут выплачивать ежегодно «чистыми» по 172 тысячи долларов

Оксана Захарова уже сообщила, что планирует поехать с семьей в отпуск на Багамы, но больше всего счастлива, что ее дети смогут получить высшее образование без кредитов на обучение.

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