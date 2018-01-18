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Виорика Дэнчилэ

Впервые в истории Румынии пост премьер-министра получила женщина

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

18.01.2018 11:20 39

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В четверг, 18 января, президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о назначении нового главы правительства. Впервые в истории страны пост премьер-министра заняла женщина.

Виорика Дэнчилэ представляет Социал-демократическую партию Румынии. Она окончила Плоештский государственный университет, геолог по специальности. С 2009 года — депутат Европарламента. Входила в комиссию Европарламента по сельскому хозяйству и развитию села.

Пост премьер-министра освободился в Румынии 15 января. Лишившись поддержки исполнительного комитета Социал-демократической партии, ушел в отставку Михай Тудосе. Кстати, он возглавлял правительство меньше полугода. До Тудосе был вынужден освободить премьерское кресло Сорин Гриндяну. Он ушел из-за скандала вокруг постановления о смягчении уголовного преследования чиновников-коррупционеров.

Президент Йоханнис в своем заявлении относительно назначения Виорики Дэнчилэ подчеркнул, что решил дать социал-демократам еще один шанс.

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