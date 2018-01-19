На дорогах Одесчины спасатели вытащили из сугробов 157 автомобилей
В пятницу, 19 января (по состоянию на 6.00), обстановка на дорогах Одесчины остается сложной.
— Нашими подразделениями совершено 62 выезда на помощь населению по изъятию из снежных заносов на сложных участках автодорог 157 единиц автотранспорта, — сообщили в региональном главке ГСЧС. — Спасены 321 взрослых и 24 ребенка.
Также спасатели 8 раз выезжали на уборку 18 рухнувших деревьев, 7 раз проводили откачку воды в Малиновском, Приморском, Суворовском районах Одессы, в Березовском, Белгород- Днестровском, Овидиопольском районах области и городе Черноморске. Всего откачано 4245 кубометров воды.
Пока запрещено движение всех видов транспорта на трассе Кропивницкий — Платоново, на Кишинев. На 197-м километре трассы организован пункт обогрева.
Возобновлено движение легкового транспорта на участке трассы Киев — Одесса.
Ограничено движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на четырех дорогах международного значения: Киев -Одесса, Одесса — Рени, Одесса — Кучурганы, Одесса-Черноморск; на одной дороге национального и шести дорогах регионального значения.
Сняты ограничения на трассах международного значения Одесса — Мелитополь — Новоазовск и Одесса — Южный.
«Работает полевая кухня на месте отстоя грузового автотранспорта на автодороге Киев — Одесса и городской клинической больницы № 1 в городе Измаиле», — подчеркнули в ведомстве.
В Измаиле возобновлена работа 17 котельных. В четверг, 18 января, в 22.49 в город Беляевку доставлена передвижная электростанция АД-125 от аварийно-спасательного отряда специального назначения главка ГСЧС. Обеспечено ее подключение для предоставления автономного энергопитания центральной районной больницы. Также направлена передвижная электростанция для обеспечения автономного энергопитания объектов в городе Арцизе.
Возобновлено водоснабжение в пяти населенных пунктах Беляевского района и микрорайоне «Большевик» Суворовского района Одессы, прерванное из-за обесточивания подстанции. Восстановительные работы продолжаются.
Ранее fakty.ua сообщали, что из-за непогоды в Одесской области без электричества остались 409 населенных пунктов, без воды — не менее пяти.
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