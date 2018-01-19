2017 год вошел в тройку самых теплых в истории

2017 год вместе с 2015-м и 2016-м вошел в тройку самых теплых годов за историю метеонаблюдений. Об этом заявила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Как отмечают в ВМО, выбросы парниковых газов продолжают оказывать влияние на температуру поверхности Земли — в 2017 году в среднем температура земной поверхности была на 1,1°C выше, чем в доиндустриальную эпоху, и на 0,46 градуса выше, чем в среднем за 1981−2010 годы (14,3 градуса). Особенно сильно изменение привычных температур ощущается в Арктике.



Метеорологи говорят, что фиксируют явные признаки будущего долгосрочного изменения климата.

«Долгосрочная тенденция к изменению температуры гораздо важнее, чем показатели отдельных годов, и эта тенденция является восходящей, — говорится в заявлении ВМО. — Семнадцать из восемнадцати самых теплых лет в истории наблюдались в нынешнем столетии, а в последние три года темпы потепления стали исключительными».

Пока что самым теплым в среднем по планете считается 2016 год — тогда температура у поверхности Земли была на 1,2°C выше, чем в доиндустриальную эпоху. При анализе учитывались данные НАСА, метеорологов из США, Великобритании, Японии.

Напомним, температурный рекорд в Украине был поставлен уже в первые дни 2018 года.

Фото nasa.gov