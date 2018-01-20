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Днепр

Госстатистики: в Украине стало одним городом-миллионником больше

Инф. «ФАКТОВ»

20.01.2018 1:50 354

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Главное управление статистики в Днепропетровской области сообщило о том, что Днепр снова стал городом с населением более миллиона человек. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

«По состоянию на 1 декабря 2017 года численность населения Днепра составляет 1 млн. 3 тыс. человек», — говорится в информации.

В то же время на начало прошлого года население составляло чуть меньше 979 тыс. Таким образом, прирост населения составил почти 2,5% (не более 24 тысяч человек).

Напомним, что население Днепра после стремительного роста впервые превысило отметку в миллион человек в 1976 году, однако затем его рост значительно замедлился и после достижения исторического максимума в миллион 189 900 человек в 1992 году начало сокращаться.

В 2011 году Днепр (тогда — Днепропетровск) официально перестал быть городом с населением более миллиона. Численность жителей города, по оценке Главного управления статистики в области, осенью того года составила 999 000 300 человек. Уменьшение населения произошло за счет естественного сокращения и миграции. Треть выбывших из города выехала в другие области Украины, около 2 процентов — в страны «дальнего зарубежья».

В 2012 году на основе исследований, проведенных ООН, Днепр вошел в список городов-лидеров по сокращению населения в мире. Исследователи считали, что за 35 лет — с 1990 года по 2025 год — город потеряет более 16% своего населения. Теперь, очевидно, развитие набирает противоположная тенденция.

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