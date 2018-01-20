Во Львове Федерация боевого гопака возродит козаков-характерников
В столице Галичины представители Федерации Боевого Гопака официально заявили о возрождении подготовки у себя козаков -характерников.
Напомним, что в Запорожской Сечи характерниками называли — ведуна, целителя, мага, мастера психологической и физической подготовки. По дошедшим до нас многочисленным реальным воспоминаниям и народным легендам (в том числе и зарубежных), им не было равных в джигитовке, стрельбе, фехтованию и рукопашной схватке, выносливости. Они, якобы, оживляли убитых, быстро излечивали раненных, не знали болезней, умели ходить по огню и воде, гипнотизировать и наводить ужас на врагов. Польский публицист Бартош Папроцкий писал, что украинские характерники руками ловили летящие в них вражеские пули и бросали их обратно в врагов. По тогдашним хроникам козацкий атаман Иван Серко провел 244 сражения и ни разу не был побежден. Так, один раз с небольшой кучкой товарищей он смог разбить 30 тысяч турецких янычар, ворваться в Крым, разрушить его города, спасти невольников и взять большую добычу.
Во Львове в спортивном комплексе характерников представлял 63-летний Константин Стасюк. Показывал мастерство владения ножами и палкой, имитировал рукопашный бой, обрушил град непрерывных ударов руками и ногами на боксерскую грушу, при этом сохраняя нормальное дыхание и сердцебиение. Со стороны это казалось какой-то ускоренной видеосъемкой! Речь не идет об очень хорошо натренированном бойце. Об удивительных способностях Константина, многие из которых были официально зарегистрированы как рекорды, «Факты» писали не раз.
При собственном весе в 60 килограмм он с 46 килограммовой гирей менее чем за пять часов в сопровождении свидетелей и судей пробежал 43 километра…
Одним пальцем отрывает от земли гирю в 24 килограмма, переворачивает ее донышком вверх в районе предплечья и поднимает (46 процентов массы собственного тела!) ее на вытянутую руку вперед…
Раскручивает на уровне головы железную булаву в 10 килограмм на рычаге в 83 сантиметра, потом останавливает ее на полувытянутой руке и поднимает ее опять вверх. При этом тело все время находится в положении неустойчивого направления — стоит на одной правой ноге…
Помощники одевают Константину на каждую ногу груз по пять килограмм, обвязывают якорными цепями в 12 килограмм, дают в руку гирю в 40 килограмм, и он бежит 300 метров, при этом для сложности маршрут проложен в виде восьмерки. На финише врачи фиксируют — пульс и дыхание не измелись…
На ринге на руки Константина Стасюка вместо боксерских перчаток одевают якорные цепи по 10 килограмм каждая, и он на протяжении часа ведет «бой с тенью». К огромному изумлению присутствовавших кардиологов, частота сердечных сокращений у него ни только не увеличивается (как положено при нагрузк), а… уменьшается. Один из профессиональных боксеров попытался было повторить этот рекорд, но «продержался» всего лишь несколько минут…
А Вскоре рекордсмен заявляет, что владеет методикой концентрации силы на отдельном участке и в состоянии продвигаться по… вертикальной стене. И тут же демонстрирует это — с небольшого разбега проходит не только четыре шага по стене, но и… изменяет при этом направление движения…
О львовском необычном рекордсмене американские журналисты сняли фильм, который с огромным успехом прошел на Западе.
-Опорно-двигательный аппарат человека этот примерно 90 процентов массы тела, — поясняет «Фактам» «Апофеоз» Константин Стасюк.- Этот организм обладает неисчерпаемыми формами различных комбинаций движений, но современный человек использует их по варварски и примитивно. Отсюда и низкий коэффициент эффективности движений. К тому же причина всех болезней от неправильной динамики. Опорно -двигательный аппарат необходимо рассматривать как биомашину, работающей на гравитационном поле земли, затраты же энергии человека при этом незначительны и направлены только на обеспечение конструкции движения. И научившись формировать движение по строго определенным траекториям, люди прекращают бессмысленную борьбу с гравитацией, получает легкость и силу. Для этого мы разработали своеобразную систему преобразования человека — специальные упражнения для коррекции опорно-двигательной системы, в ходе которых позвоночник приобретает свойства пружины, а также возможность прогибаться и реверсионность — скручивание и возврат. По сути человек учится не только ходить по новому (не на костях, а на мышцах!), но и двигаться, поднимать руки, предметы…
После этого он разработал свою методику информационно — энергетического массажа для лечения людей собственной сверхчастотной энергией. Консилиум врачей из Львовского реабилитационного центра «Биомед» определил его направление, как «биогравитационная терапия». В поликлинике «Астра» целитель в присутствии украинских и зарубежных врачей наглядно демонстрировал, как за несколько сеансов может эффективно помочь ребенку, больному церебральным параличом. Спасал тяжелобольных «почечников»
Несколько лет назад львовского целителя Константина Стасюка наградили «за весомый вклад оказания медицинской помощи польским гражданам» Крестом Людовего Войска Польского и внесли в список экспертов Международной Академии дипломатии, куда входят представители Польши, Швейцарии и Румынии.
-Мы, потратив много времени и усилий, восстанавливаем те забытые уникальные знания, которыми пользовались наши предки — козаки- характерники. Наконец, у нас в Украине возобновлена эта система, и Константин показал это на собственном примере. Это не дебют, а продолжение труда, который начался очень давно, ибо мы никогда не брали чужую технику, а совершенствовали собственную. И благодаря этому побеждали сильнейшие армии мира. Он возродил не только систему рукопашного боя, но и, самое главное, умение лечить людей. Константин возглавит у нас в Федерации характерников, и я хочу, чтобы его наука и знания распространялись, — сообщил корреспонденту «Фактов» президент Международной Федерации Боевого Гопака, основатель стиля и Верховный учитель Владимир Пилат.
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