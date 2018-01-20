Во Львове Федерация боевого гопака возродит козаков-характерников

В столице Галичины представители Федерации Боевого Гопака официально заявили о возрождении подготовки у себя козаков -характерников.

Напомним, что в Запорожской Сечи характерниками называли — ведуна, целителя, мага, мастера психологической и физической подготовки. По дошедшим до нас многочисленным реальным воспоминаниям и народным легендам (в том числе и зарубежных), им не было равных в джигитовке, стрельбе, фехтованию и рукопашной схватке, выносливости. Они, якобы, оживляли убитых, быстро излечивали раненных, не знали болезней, умели ходить по огню и воде, гипнотизировать и наводить ужас на врагов. Польский публицист Бартош Папроцкий писал, что украинские характерники руками ловили летящие в них вражеские пули и бросали их обратно в врагов. По тогдашним хроникам козацкий атаман Иван Серко провел 244 сражения и ни разу не был побежден. Так, один раз с небольшой кучкой товарищей он смог разбить 30 тысяч турецких янычар, ворваться в Крым, разрушить его города, спасти невольников и взять большую добычу.

Во Львове в спортивном комплексе характерников представлял 63-летний Константин Стасюк. Показывал мастерство владения ножами и палкой, имитировал рукопашный бой, обрушил град непрерывных ударов руками и ногами на боксерскую грушу, при этом сохраняя нормальное дыхание и сердцебиение. Со стороны это казалось какой-то ускоренной видеосъемкой! Речь не идет об очень хорошо натренированном бойце. Об удивительных способностях Константина, многие из которых были официально зарегистрированы как рекорды, «Факты» писали не раз.

При собственном весе в 60 килограмм он с 46 килограммовой гирей менее чем за пять часов в сопровождении свидетелей и судей пробежал 43 километра…

Одним пальцем отрывает от земли гирю в 24 килограмма, переворачивает ее донышком вверх в районе предплечья и поднимает (46 процентов массы собственного тела!) ее на вытянутую руку вперед…

Раскручивает на уровне головы железную булаву в 10 килограмм на рычаге в 83 сантиметра, потом останавливает ее на полувытянутой руке и поднимает ее опять вверх. При этом тело все время находится в положении неустойчивого направления — стоит на одной правой ноге…

Помощники одевают Константину на каждую ногу груз по пять килограмм, обвязывают якорными цепями в 12 килограмм, дают в руку гирю в 40 килограмм, и он бежит 300 метров, при этом для сложности маршрут проложен в виде восьмерки. На финише врачи фиксируют — пульс и дыхание не измелись…

На ринге на руки Константина Стасюка вместо боксерских перчаток одевают якорные цепи по 10 килограмм каждая, и он на протяжении часа ведет «бой с тенью». К огромному изумлению присутствовавших кардиологов, частота сердечных сокращений у него ни только не увеличивается (как положено при нагрузк), а… уменьшается. Один из профессиональных боксеров попытался было повторить этот рекорд, но «продержался» всего лишь несколько минут…

А Вскоре рекордсмен заявляет, что владеет методикой концентрации силы на отдельном участке и в состоянии продвигаться по… вертикальной стене. И тут же демонстрирует это — с небольшого разбега проходит не только четыре шага по стене, но и… изменяет при этом направление движения…

О львовском необычном рекордсмене американские журналисты сняли фильм, который с огромным успехом прошел на Западе.

-Опорно-двигательный аппарат человека этот примерно 90 процентов массы тела, — поясняет «Фактам» «Апофеоз» Константин Стасюк.- Этот организм обладает неисчерпаемыми формами различных комбинаций движений, но современный человек использует их по варварски и примитивно. Отсюда и низкий коэффициент эффективности движений. К тому же причина всех болезней от неправильной динамики. Опорно -двигательный аппарат необходимо рассматривать как биомашину, работающей на гравитационном поле земли, затраты же энергии человека при этом незначительны и направлены только на обеспечение конструкции движения. И научившись формировать движение по строго определенным траекториям, люди прекращают бессмысленную борьбу с гравитацией, получает легкость и силу. Для этого мы разработали своеобразную систему преобразования человека — специальные упражнения для коррекции опорно-двигательной системы, в ходе которых позвоночник приобретает свойства пружины, а также возможность прогибаться и реверсионность — скручивание и возврат. По сути человек учится не только ходить по новому (не на костях, а на мышцах!), но и двигаться, поднимать руки, предметы…

После этого он разработал свою методику информационно — энергетического массажа для лечения людей собственной сверхчастотной энергией. Консилиум врачей из Львовского реабилитационного центра «Биомед» определил его направление, как «биогравитационная терапия». В поликлинике «Астра» целитель в присутствии украинских и зарубежных врачей наглядно демонстрировал, как за несколько сеансов может эффективно помочь ребенку, больному церебральным параличом. Спасал тяжелобольных «почечников» и т. д.

Несколько лет назад львовского целителя Константина Стасюка наградили «за весомый вклад оказания медицинской помощи польским гражданам» Крестом Людовего Войска Польского и внесли в список экспертов Международной Академии дипломатии, куда входят представители Польши, Швейцарии и Румынии.

-Мы, потратив много времени и усилий, восстанавливаем те забытые уникальные знания, которыми пользовались наши предки — козаки- характерники. Наконец, у нас в Украине возобновлена эта система, и Константин показал это на собственном примере. Это не дебют, а продолжение труда, который начался очень давно, ибо мы никогда не брали чужую технику, а совершенствовали собственную. И благодаря этому побеждали сильнейшие армии мира. Он возродил не только систему рукопашного боя, но и, самое главное, умение лечить людей. Константин возглавит у нас в Федерации характерников, и я хочу, чтобы его наука и знания распространялись, — сообщил корреспонденту «Фактов» президент Международной Федерации Боевого Гопака, основатель стиля и Верховный учитель Владимир Пилат.