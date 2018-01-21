Как дозвониться в "ДНР"
С 11 января в так называемой «ДНР» не работает мобильный оператор Vodafone.
Жители оккупированной территории не могут дозвониться ни друг другу, ни родственникам на «большой земле». Единственный работающий оператор — местный «Феникс», но его покрытия хватает только на недореспублику. В соцсетях дают советы, как дозвониться в Донецк и другие города. Один из вариантов — Viber. Для этого нужно воспользоваться опцией out, затем набрать +38 и номер «Феникса». При этом оплата будет взиматься с того, кто звонит (шесть гривен за минуту), а тот, кто принимает звонок, — ничего не платит.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Vodafone восстановил связь в «ЛНР».
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