Как дозвониться в "ДНР"

С 11 января в так называемой «ДНР» не работает мобильный оператор Vodafone.

Жители оккупированной территории не могут дозвониться ни друг другу, ни родственникам на «большой земле». Единственный работающий оператор — местный «Феникс», но его покрытия хватает только на недореспублику. В соцсетях дают советы, как дозвониться в Донецк и другие города. Один из вариантов — Viber. Для этого нужно воспользоваться опцией out, затем набрать +38 и номер «Феникса». При этом оплата будет взиматься с того, кто звонит (шесть гривен за минуту), а тот, кто принимает звонок, — ничего не платит.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Vodafone восстановил связь в «ЛНР».