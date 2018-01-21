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«ДНР», нет связи

Как дозвониться в "ДНР"

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

21.01.2018 10:48 367

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С 11 января в так называемой «ДНР» не работает мобильный оператор Vodafone.

Жители оккупированной территории не могут дозвониться ни друг другу, ни родственникам на «большой земле». Единственный работающий оператор — местный «Феникс», но его покрытия хватает только на недореспублику. В соцсетях дают советы, как дозвониться в Донецк и другие города. Один из вариантов — Viber. Для этого нужно воспользоваться опцией out, затем набрать +38 и номер «Феникса». При этом оплата будет взиматься с того, кто звонит (шесть гривен за минуту), а тот, кто принимает звонок, — ничего не платит.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Vodafone восстановил связь в «ЛНР».

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Анекдот от «ФАКТОВ»

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