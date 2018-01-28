Усик с огромным трудом вышел в финал боксерской Лиги чемпионов (видео)

В столице Латвии Риге прошел полуфинальный бой Всемирной боксерской серии (WBSS) (аналог Лиги чемпионов, первый розыгрыш которой стартовал в 2017 году) между украинцем Александром Усиком и хозяином ринга Майрисом Бриедисом. На кону этой встречи стоял не только выход в финал турнира, но также и чемпионские пояса, обладателями которых являлись сегодняшние соперники, — Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), принадлежащие соответственно украинцу и латвийцу.

Отмечу, что до сегодняшней очной дуэли оба боксера не потерпели ни единого поражения на профи-ринге: 31-летний Усик одержал 13 побед в 13 проведенных поединках (11 — нокаутом), Бриедис — 24 в 24-х (18 — нокаутом).

Букмекеры безоговорочным боя называли нашего боксера, на победу которого принимались ставки с коэффициентом 1,15, тогда как на Бриедиса — 5,10. К слову, официальное взвешивание перед боем показало, что Усик тяжелее своего соперника — 90,4 килограмма против 90,3.

Неплохим стимулом для обоих боксеров также являлся гонорар за сегодняшний поединок: по неофициальной информации, победитель встречи, помимо положенных каждому из боксеров 800 тысяч долларов за матч, должен был пополнить свой счет еще на такую же сумму.

К счастью, Усику удалось подтвердить свой статус фаворита и одержать победу в бою с Бриедисом. Правда, это выигрыш стал, пожалуй самым сложным в его профи-карьере. Поединок, за которым воочию наблюдали наши прославленные спортсмены Владимир Кличко и Василий Ломаченко, продолжался все 12 раундов и, по решению судей, завершился минимальной победой украинца. Один из арбитров увидел в матче ничью — 114:114, двое других с одинаковым счетом отдали предпочтение нашему соотечественнику — 115:113.

Таким образом, после сегодняшней победы Александр Усик не только стал финалистом боксерской Лиги чемпионов, а и обладателем чемпионских поясов сразу по двум версиям — WBО и WBC.

Соперник Усика по финалу WBSS определится во встрече не знающих поражений на профи-ринге россиянина Мурата Гассиева (25 поединков, 25 побед, 18 — нокаутом) и кубинца Юниера Дортикоса (22, 22, 21). Этот бой состоится 3 февраля 2018 года в Сочи.

Напомню, что в четвертьфинале Всемирной боксерской серии Александр Усик нокаутировал Марко Хука из Германии, а Майрис Бриедис единогласным решением судей победил кубинца Майка Переса.

Как уже сообщали fakty.ua, решающий поединок боксерской Лиги чемпионов, на кону которой стоят чемпионские пояса всех ее участников, звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, трофей Мохаммеда Али, а также 10 миллионов долларов призовых, пройдет в мае 2018-го в Саудовской Аравии.