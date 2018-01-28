На Николаевщине трое грузин, обвиняемых в жестоком нападении на фермера, оказались на свободе (ФОТО)

Их появление в суде — «по желанию», так как из-за процессуальных проволочек суд не смог вовремя избрать новую меру пресечения. Среди обвиняемых — два гражданина Грузии, ранее судимых на их родине — один за грабеж, второй — за наркобизнес. Третий — местный житель. Очередное заседание суда назначено на 31 января. Однако нет никакой вероятности, что эти люди явятся в суд.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», 28 июля 2017 года в селе Покровка Веселиновского района было совершено разбойное нападение на дом фермера. Тогда преступники отобрали у хозяина 170 тысяч долларов (на которые он планировал купить новый комбайн. Также отобрали значительное количество ценностей. Полиция задержала разбойников спустя четыре дня при их попытке скрыться за пределы Украины. Этот вопиющий случай получил большой резонанс.

- 28 июля это случилось, — вспоминает тот вечер Владимир Мартынович Карпенчук, — я был один на хозяйстве — супруга на море отдыхала. На следующий день собирался ехать за ней. Но вечером, когда ставил машину в гараж, на меня напали. Преступников было четверо. Трое говорили с кавказским акцентом, один был явно «наш». Мне залили глаза из газового баллончика (сейчас вижу только одним глазом, стал инвалидом по зрению), избили. Разбойники были вооружены пистолетом. В доме все перевернули вверх дном. Обнаружили сейф, стали требовать ключи от него и от машины. Тот, который «наш», играл роль «доброго», говорил, мол, не переживайте, вас не убьют, только отдайте деньги и ценности. Остальные же, наставив пистолет, требовали не поднимать головы и отвечать на их вопросы. Пришлось выполнить требования грабителей. Получив все, что хотели, злоумышленники меня связали и оставили в доме. А сами сели в мой автомобиль и скрылись на нем. Мне удалось освободиться и вызвать полицию.

Вскоре брат потерпевшего Николай Карпенчук в лесополосе за селом Покровка обнаружил похищенный внедорожник «Тойота Ленд Крузер. Эксперт полиции обследовал его, зафиксировал отпечатки пальцев. Но рядом на полевой дороге были отпечатки протекторов шин еще одного легкового автомобиля. По всему выходило, что дерзкое преступление совершили преступники-гастролеры. Их следы привели в город Вознесенск.

В те дни в области полиция проводила операцию «Мигрант». В ее ходе выявлялись граждане, незаконно проживающие на территории Николаевщины. Сыщики получили оперативную информацию, что к одному из жителей Вознесенске (выходца из Грузии), недавно приехали два земляка. Также стало известно, что они втроем ночью куда-то ездили на автомобиле, а возвращались лишь под утро. Многое указывало на то, что именно эти люди могли быть налетчиками на дом фермера в Покровке.

Вылет за пределы Украины пресекла полиция

Как сообщил «ФАКТАМ» отдел коммуникации полиции Николаевской области, для задержания подозреваемых была разработана детальная операция. Два фигуранта уголовного производства были задержаны под Южноукраинском при попытке уехать с Николаевщины.

Их доставили в отдел полиции, где потерпевший опознал своих обидчиков. Здесь уже находился и их подельник из Вознесенска. Всех задержанных отправили в Николаевский следственный изолятор. Была восстановлена предварительная картина подготовки и совершения налета на фермера.

Кто был четвертым — наводчиком на дом, который подвергся разбойному нападению, пока не известно.

Выяснилось, что отобранные у фермера деньги преступники разделили в соответствии с «коэффициентом трудового участия» — примерно по 10 тысяч долларов.

В ходе проведенных обысков часть денег и золотых изделий была изъята и опознана потерпевшими.

Интересно то, что после совершения преступления его организатор (житель Вознесенска) по Интернету заказал своим подельникам билеты на самолет для вылета из Киева за пределы Украины. Однако этому перелету не суждено было осуществиться.

«Нэ понимаю по-украински»

Трое обвиняемы Бамбурия, Муркамадзе, Мудурия (фамилии в интересах расследования изменены — авт.) почти до конца декабря 2017 года содержались в СИЗО Николаева. В их отношении открыто уголовное производство по части 4 статьи 187 «Разбой, направленный на завладение имуществом в крупном или особо крупном размере, совершенный группой лиц» Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Полиция под процессуальным руководством прокуратуры завершила следственные действия и обвинительный акт передали в суд.

Но затем случились более чем интересные события.

Поначалу, по территориальности, уголовное производство было передано в Веселиновский районный суд. Но оказалось, что для рассмотрения этого дела необходима коллегия из трех судей, которой в Веселиново не нашлось. Суд перенесли в Вознесенск. А здесь произошел «парад» отводов судьям (три отвода за один день) по причине того, что они специализировались на рассмотрении гражданских, а не уголовных дел.

29 декабря 2017 года истекал срок содержания под стражей всех троих обвиняемых.

И если Бамбурии, как постоянно проживающему в Вознесенске вместе с семьей, теоретически деваться некуда, то двоих других фигурантов, граждан Грузии, которые в Вознесенске временно снимают одну на двоих квартиру, в нашей стране уж точно ничего не держит и где они сейчас неизвестно.

На состоявшееся на днях подготовительное заседание Арбузинского районного суда (куда передали дело) явился лишь «местный» Бамбурия.

Поддержать веселиновского фермера и его супругу в Арбузинский районный суд приехали коллеги — более полусотни сельских тружеников из Веселиновского, Первомайского, Вознесенского, Арбузинского, Врадиевского, Доманевского, и Новобугского районов Николаевщины, а также фермеры с Кировоградщины.

- Я знаю Владимира Мартыновича с малых лет. Он всегда был и есть уважаемым человеком в Покровке, говорит сельский голова села Покровка Николай Вдовиченко, — Владимир Карпенчук неоднократно избирался главой сельсовета. Семья Карпенчуков — честные труженики села. В наше непростое время они оказывают помощь местной школе, больнице амбулатории. Хотя никогда этого не афишируют, делают это по зову сердца. Хорошо, что полиция и прокуратура оперативно сработали на задержание злоумышленников. Но теперь мы видим явное затягивание судебного процесса. Да и непонятно как могло произойти, что эти злоумышленники оказались на свободе. Ко мне обращаются возмущенные сельчане. Если разбойников отпускают из-под стражи — то что будет дальше? Они же жизни спокойной на селе не дадут!

- Почему мы здесь? Государство частично утратило свои функции и не может защитить интересы своих граждан. Каждый из нас может оказаться на месте Владимира Карпенчука, — говорит фермер Олег Лозинский.

При рассмотрении уголовного производства были заявлены несколько ходатайств. В их числе ходатайство об объявлении в розыск не явившихся в суд обвиняемых и о привлечении для обвиняемого (прожившего в Вознесенске 22 года) переводчика с украинского на грузинский.

В итоге, на следующее заседание суда, назначенное на 31 января, двоих не явившихся обвиняемых решено доставить принудительно. На нем же запланировано рассмотреть меру пресечения в виде содержания под стражей всем троим фигурантам. Во только явятся ли на него граждане, находящиеся на свободе, которым светит солидный срок?