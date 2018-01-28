Украинцы завоевали второе "золото" на чемпионате Европы по биатлону

Последним видом программы на завершившемся сегодня чемпионате Европы в итальянском Риднау стала смешанная эстафета, в которой приняла участие 21 команда. Украину в этом виде программы представляли сильнейшие на этом турнире — Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Варвинец, к слову, выходила на старт сегодняшней гонки в ранге двукратного призера нынешнего первенства Европы: в активе нашей спортсменки — «золото» в спринте и «серебро» в гонке преследования.

Заключительная гонка чемпионата принесла Украине еще одну медаль высшего достоинства. Наши спортсмены, считавшиеся одними из главных фаворитов эстафеты, сумели совместить высокую скорость с хорошей стрельбой (всего лишь шесть дополнительных патронов) и заслуженно финишировали первыми, опередив занявших второе место россиян и третье — норвежцев.

Чемпионат Европы. Смешанная эстафета

1. Украина — (0+6) 1:11:40.1

2. Россия — (0+9) +11.7

3. Норвегия — (0+4) +33.2

4. Франция — (0+11) +39.6

5. Чехия — (0+9) +1:19.2

6. Швеция — (0+7) +1:24.8

7. Германия — (0+12) +1:29.4

8. Болгария — (0+8) +1:50.4

Таким образом, сборная Украины завершила чемпионат Европы в Риднау с тремя завоеванными наградами — двумя золотыми и одной серебряной. Что касается нашей мультимедалистки Ирины Варвинец, то она установила персональный рекорд на первенствах Старого Света, пополнил свою персональную коллекцию сразу тремя наградами. Предыдущее достижение 25-летней черниговчанки датировано 2015 годом, когда она в эстонском Отепя завоевала две медали — «золото» и «серебро».

Напомню, что сегодня в итальянском Риднау сборная Украины в составе Сергея Семенова и Надежды Белкиной заняла 12-е место в супермиксте.