﻿

USD 27.87
RSS
Артем Приходько

Убийца бойца АТО Артема Приходько освобожден по амнистии

Инф. «ФАКТОВ»

02.02.2018 18:43 391

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В Киеве суд отпустил по амнистии Евгения Корнейко, обвиненного в убийстве бойца АТО Артема Приходько. Как сообщает ТСН, сначала дело расследовалось как убийство, однако затем его переквалифицировали в ДТП.

Демобилизованный боец 12-го отдельного мотопехотного батальона Артем Приходько погиб в ночь на 27 сентября 2015 года после драки со стрельбой. Тогда в кафе «Пальмира» в Святошинском районе Киева компания участников АТО отмечала демобилизацию третьей волны. Двое посетителей кафе возмутились, спровоцировали скандал и драку шутками о «защитничках». Ребята вызвали милицию, но провокации продолжались, потом эти двое посетителей достали пистолеты.

Однако после отпора один из нападавших был вынужден убегать дворами в сторону Окружной дороги, а второй прыгнул за руль автомобиля и попробовал скрыться. Двигаясь с места, он зацепил девушку (случайную посетительницу кафе) и наехал на Приходько, который от полученных травм скончался.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии