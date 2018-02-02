Убийца бойца АТО Артема Приходько освобожден по амнистии
В Киеве суд отпустил по амнистии Евгения Корнейко, обвиненного в убийстве бойца АТО Артема Приходько. Как сообщает ТСН, сначала дело расследовалось как убийство, однако затем его переквалифицировали в ДТП.
Демобилизованный боец 12-го отдельного мотопехотного батальона Артем Приходько погиб в ночь на 27 сентября 2015 года после драки со стрельбой. Тогда в кафе «Пальмира» в Святошинском районе Киева компания участников АТО отмечала демобилизацию третьей волны. Двое посетителей кафе возмутились, спровоцировали скандал и драку шутками о «защитничках». Ребята вызвали милицию, но провокации продолжались, потом эти двое посетителей достали пистолеты.
Однако после отпора один из нападавших был вынужден убегать дворами в сторону Окружной дороги, а второй прыгнул за руль автомобиля и попробовал скрыться. Двигаясь с места, он зацепил девушку (случайную посетительницу кафе) и наехал на Приходько, который от полученных травм скончался.
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