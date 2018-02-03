ДТП в Киеве на Печерске остановило работу троллейбусов
В пятницу, 2 февраля, на пересечении улиц Михаила Бойчука и Бастионной произошло ДТП. Столкнулись Chevrolet Lacetti и Toyota Corolla, передает «Информатор».
«В момент столкновения Toyota поворачивала на улицу Бастионную. Оба водителя отказались от комментариев. К месту аварии приехали друзья одного из участников ДТП на элитных автомобилях. По словам полиции, пострадал водитель Corolla, но незначительно», — говорится в сообщении.
По причине происшествия было заблокировано движение троллейбусов № 14 и 38. Со стороны Печерской площади в сторону улицы Бойчука образовался незначительный затор.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве на проспекте Бажана Chevrolet влетел в Honda, в результате чего пострадал человек.
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