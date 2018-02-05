В знаменитом семействе Кардашьян-Дженнер снова прибавление (фото)

В воскресенье, 4 февраля, 20-летняя телезвезда Кайли Дженнер сообщила о том, что родила дочку. Отцом ребенка является рэпер Трэвис Скотт. Он и Кайли не женаты.

Слухи о том, что мисс Дженнер беременна, появились в сентябре, однако никто из клана Дженнер-Кардашьян официально их так и не подтвердил. Кайли, младшая из Крис Дженнер, перестала появляться в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Она также исчезла из соцсетей.

По слухам, Кайли поссорилась с Трэвисом, но теперь, после рождения первенца, эта информация не подтвердилась. Скотт проведал Дженнер в больнице, причем приехал туда вместе с ее матерью и Ким Кардашьян, единоутробной старшей сестрой Кайли. Ему показали новорожденную и позволили подержать малышку на руках.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Когда в больницу приехали музыканты, с которыми выступает рэпер, он показал им дочку через стекло. При этом целовал малышку и приговаривал: «Папочка здесь, папочка с тобой».

Кайли написала миллионам своих поклонников в соцсетях целое послание, в котором сообщила, что стала матерью 1 февраля. Она также извинилась за то, что ничего не рассказывала о своей беременности. Дженнер утверждает, что не преследовала никаких корыстных целей (поговаривали, что она намерена продать за большие деньги одному из глянцевых журналов свою историю и первые фотографии первенца). Также в этом не было и капли снобизма.

Дженнер подчеркивает, что не хотела подвергать ребенка стрессу даже тогда, когда он был еще в утробе. «Я понимала, что малыш все чувствует, поэтому сознательно избегала назойливого внимания прессы и папарацци», — заявила Кайли.

Она также сообщила, что пока не дала дочке имя. И намекнула, что решение будет принимать вместе с Трэвисом.

Напомним, в середине января Ким Кардашьян сообщила, что у нее появился третий ребенок. Девочку для нее и ее супруга, певца Канье Уэста, родила суррогатная мать.