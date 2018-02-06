Британские ученые заявили, что пластиковые бутылки могут привести к раку и бесплодию

Специалисты британского Эксетерского университета провели исследование, в очередной раз подтверждающее опасность пластиковый бутылок и пищевых контейнеров. В используемом для их изготовления пластике находится вещество бисфенол А, которое имеет сходство с женским половым гормоном эстрогеном и может стать причиной ряда онкологических заболеваний, а также бесплодия у мужчин. Наиболее опасными ученые называют бутылки для питьевой воды, использующиеся многократно в течение долгого времени.

Как сообщает газета The Telegraph, ученые провели анализ образцов мочи 94 подростков в возрасте от 17 до 19 лет. В 86 процентах из них обнаружили бисфенол А.

«В идеальном мире мы имели бы возможность выбора в отношении того, что попадает в наш организм. Однако, в действительности сделать такой выбор не представляется возможным, поскольку трудно идентифицировать, какие именно продукты и упаковки содержат BPA», — говорит профессор Лорна Харрис. Во многие продукты бисфенол А попадает еще на стадии их производства.

В организации British Plastics Federation ранее подвергали критики результаты подобных исследования, заявив, что вред от бисфенола А в пластмассе сильно преувеличен.

Того же мнения придерживается и южноафриканская Организация по утилизации пластика (Plastic Recycling Organisation). Ее специалисты утверждают называют мифом утверждения о том, что пластиковые бутылки опасны при многоразовом использовании — главное, хорошо их отмывать.