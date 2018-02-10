Киевское «Динамо» разгромило вице-чемпиона Венгрии (видео)

В субботу, 10 февраля, киевское «Динамо», которое накануне взяло в аренду на полгода у турецкого «Бешикташа» своего бывшего голкипера Дениса Бойко, провело предпоследний матч на сборе в испанской Марбелье. Соперником команды Александра Хацкевича выступил вице-чемпион Венгрии «Видеотон», который и в нынешнем сезоне занимает в чемпионате своей страны второе место.

Встреча прошла с заметным преимуществом «бело-синих» и завершилась победой динамовцев с разгромным счетом — 5:0 (Шапаренко, 7, Гонсалес, 22, Гармаш, 32, Кендзера, 57, Мбокани, 90).

Отмечу, что уже в первом тайме из-за повреждения поле вынужден был покинуть хорватский защитник киевлян Йосип Пиварич. При этом заменивший его парагваец Дерлис Гонсалес отличился точным ударом уже через. 45 секунд после вступления в игру.

«Динамо»:Рудько. Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич (Гонсалес, 22). Шепелев, Шапаренко (Буяльский, 70), Морозюк, Цыганков (Смирный, 75), Гармаш (Мораес, 70), Беседин (Мбокани, 46).

Последнюю пробу сил перед вылетом 14 февраля в Афины на матч Лиги Европы с АЕКом динамовцы проведут в воскресенье, 11 февраля, когда их оппонентом станет норвежский «Сарпсборг».

Ранее fakty. ua сообщали, что «Динамо» в Испании одолело китайский клуб «Тянцзинь Теда».