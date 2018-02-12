Полиция изъяла у дельцов свыше 8 тонн спирта и фальсификата (фото)

В Национальной полиции Украины сообщают об изъятии более 8 тонн фальсифицированного алкоголя на сумму свыше двух миллионов гривен. Подпольные производства находились в Киеве, Черниговской и Сумской областях.

«Все подпольные производства находились в гаражных помещениях, где „кустарным“ методом изготавливали „водку“, „коньяк“, а также алкоголь известных мировых брендов. Для сбыта фальсификата бутлегеры использовали поддельные марки акцизного налога Украины», — сообщают в Нацполиции.

Так, в Черниговской области во время санкционированных обысков полицейские изъяли три тонны спирта и две тонны готовой к реализации алкогольной продукции, а в Сумской области — 530 литров суррогата.

В Киеве оперативники управления защиты экономики и следователи также разоблачили подпольное производство. На момент появления правоохранителей шла загрузка суррогатного алкоголя. Из цеха и автомобилей было изъято 1,8 тонн «водки», «коньяка» и 880 литров спирта.

Дело в отношении столичного организатора нелегального производства алкоголя направлено в суд. Злоумышленник разместил свой цех в промзоне Дарницкого района. Само же производство находилось на первом этаже полуразрушенного двухэтажного нежилого здания. За организацию подпольного производство алкогольной продукции фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщали fakty.ua, в Винницкой области правоохранители обнаружили большой склад оружия.