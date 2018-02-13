Эксперт назвал приемлемую цифру миротворцев ООН для миссии на Донбассе

Международный эксперт по миротворческим миссиям ООН генерал Яакко Оксанен считает, что мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе должен быть простым и включать широкие полномочия, а сама миссия не должна превышать 20 тысяч миротворцев.

«По моему мнению, мандат должен выглядеть просто, но быть широким… но также покрывать то, чего желает страна, в которой будет размещена миссия, и важно, чтобы прекратилось кровопролитие… Если кто-то просит более 20 тысяч, то это просто невозможно», — цитирует «Интерфакс-Украина» выступление эксперта на круглом столе «Миротворческая миссия ООН — возможности и риски для безопасного мира».

Яакко Оксанен считает, что обсуждение миротворческой миссии в Совбезе ООН будет проходить до тех пор, пока приемлемый вариант мандата не будет окончательно согласован всеми сторонами. «Когда речь идет о миротворческой миссии, то нужно согласие всех пяти постоянных членов. ООН не будет менять свои правила», — добавил он.

Эксперт также рассказал, что ООН не осуществляет операций так называемого «принуждения к миру». «ООН предлагает только мандат миссии. Например, для НАТО у них есть возможность осуществлять „принуждение к миру“, то есть такие операции, имея мандат ООН. Это та концепция, которая используется в последнее время. ООНовские войска не способны на такое, это просто выброс денег и ресурсов», — уточнил Яакко Оксанен.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука, делясь впечатлениями от мероприятия, назвал заслуживающим внимание предложение объединить потенциалы ООН и ОБСЕ.

«Перед введением миротворческой миссии нужно провести информационную кампанию, направленную на разрушение страхов и агрессий у местного населения. Обычно такая кампания начинается за два года до введения войск ООН», — добавил замминистра.

Со своей стороны Георгий Тука предложил экспертам начать обсуждение таких вопросов, как, например, будущий статус оккупированных территорий — часть областей, отдельные территории, объединение в одну отдельную территорию…

«Применение миротворцев не предусмотрено Минскими соглашениями. То есть эти соглашения нужно корректировать и, судя по всему, Кремль к этому готов. И не время ли сейчас начать и пересмотр наиболее контраверсийных тезисов этих соглашений, чтобы не попасть в западню после введения», — отметил Георгий Тука.

Также, по его мнению, важным вопросом является демилитаризация региона. «Россия завезла огромное количество оружия и не захочет оставлять его Украине. На каких основаниях мы позволим им это сделать? Ведь «ихтамнет» и оружие «нашли шахтеры в шахтах», — добавил замминистра.

Как сообщали fakty.ua, в ООН подготовили доклад по ситуации на востоке Украины.